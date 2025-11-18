CIDH escucha denuncias sobre reclutamiento forzado de menores en Colombia

JUSTICIA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó este martes una audiencia pública sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia, un fenómeno que afecta gravemente a comunidades indígenas y poblaciones históricamente discriminadas en Colombia.

El encuentro contó con la participación de organizaciones como Amnistía Internacional (en representación de Haití), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Corporación Caribe Afirmativo y la Red por los Derechos de la Infancia en México.

En el evento, María Eugenia Arazo, representante del CRIC, denunció la magnitud del problema del reclutamiento de menores en el departamento del Cauca. “Desde 2022 a 2024 aproximadamente 606 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados y en 2025, 233 menores indígenas han sufrido el flagelo del reclutamiento forzado”, afirmó. Según Arazo, el 67% de los reclutamientos forzados en Colombia ocurrieron en Cauca en 2024, y más del 70% afectaron a la niñez indígena.

La lideresa advirtió que el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales está generando un exterminio físico y cultural en los pueblos ancestrales, pues implica ruptura del tejido familiar y pérdida de identidad étnica. Por esa razón, ante la CIDH, Arazo solicitó medidas urgentes.

Le puede interesar Tres cuerpos recuperados en el cementerio San Fernando de Pivijay

“Exhortamos a la CIDH a remover los obstáculos para la defensa de los derechos humanos, garantizar la protección de quienes realizan esta labor y establecer canales oficiales para abordar el reclutamiento forzado”, dijo. También pidió eliminar plataformas digitales que facilitan la captación de menores y diseñar políticas públicas que ataquen causas estructurales como pobreza, falta de educación e impunidad.

Por su parte, Daniela Zambrano Guerra, abogada de la Corporación Caribe Afirmativo, alertó sobre la violencia interseccional que sufren niños y adolescentes LGBTI en el conflicto armado. “El reclutamiento es una práctica generalizada que expone a los niños, las niñas y los adolescentes a contextos de extremo riesgo”, señaló.

Como representante de la organización la Corporación Caribe Afirmativo, pidió a la CIDH priorizar el enfoque de género y diversidad sexual en la investigación y prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en contexto de violencia.

“Solicitamos a la CIDH y en especial a la relatoría de niños, niñas y adolescentes que inste al Estado colombiano de que en virtud del principio del interés superior de las niñas y los niños fortalezca la coordinación institucional para prevenir y documentar el reclutamiento forzado de las infancias y por ende dar cuenta de sus ausencias”, enfatizó Zambrano.

Los comisionados asistentes a la audiencia escucharon con preocupación los contextos y solicitudes de las organizaciones asistentes. José Luis Caballero, presidente de la CIDH subrayó la urgencia de colocar a la niñez en el centro de la agenda regional. Su intervención destacó tres ejes fundamentales: la visibilidad de los temas de infancia en las audiencias, la atención a las desigualdades estructurales que afectan a niñas y niños en situación de pobreza y exclusión, y la necesidad de enfrentar la violencia derivada del crimen organizado, la corrupción y la impunidad que golpean a los más jóvenes.

La audiencia cerró con el compromiso de la CIDH de mantener el tema en su agenda prioritaria y explorar mecanismos de cooperación con los Estados para enfrentar un fenómeno que sigue impactando a las infancias, adolescencias y juventudes en la región latinoamericana.