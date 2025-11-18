Tres cuerpos recuperados en el cementerio San Fernando de Pivijay

Durante 4 días, un equipo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) llevó a cabo una acción humanitaria en el cementerio San Fernando de Pivijay, Magdalena. El procedimiento permitió la recuperación de 3 cuerpos, que fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Barranquilla para iniciar el proceso de identificación.

La intervención se realizó en 2 puntos previamente identificados como sitios de interés forense. Según explicó la investigadora de la UBPD en Atlántico, Alix Torres Penagos, “el cementerio de Pivijay es un sitio que ha sido priorizado, considerando su potencial forense pues hasta el momento allí se estima la existencia de cuatro Cuerpos No Identificados (CNI) ubicados en tres sitios de interés forense”.

La especialista aclaró que en esta fase solo se abordaron dos de esos lugares, ya que uno de los cuerpos permanece bajo una bóveda del camposanto.

El trabajo realizado en el cementerio enfrentó múltiples retos. Las condiciones climáticas, el estado de las sepulturas y las características del cementerio dificultaron la disposición de equipos y herramientas. Aun así, el personal forense logró preservar cuidadosamente los restos recuperados. La acción se desarrolló en articulación con la Alcaldía de Pivijay y estuvo acompañada por una jornada de recepción de solicitudes de búsqueda, dirigida a familias que perdieron a sus seres queridos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016.

La magnitud del fenómeno en la región es considerable. Según la UBPD, en el departamento del Magdalena se registran 3.827 personas dadas por desaparecidas. En Pivijay, la entidad reporta un universo de 147 casos y 33 solicitudes activas de búsqueda. Este municipio hace parte del Plan Regional de Búsqueda Atlántico – Río Magdalena, que busca avanzar en la localización de quienes aún no han sido encontrados.

La UBPD reiteró su invitación a las familias para acercarse a la oficina territorial Atlántico, ubicada en Barranquilla, o comunicarse a la línea habilitada. “La atención no requiere cita previa, es gratuita, no necesita intermediarios y toda la información será tratada con absoluta confidencialidad y de manera extrajudicial, con fines exclusivamente humanitarios”, señaló la entidad.

Con esta intervención, la Unidad reafirma su compromiso de dar respuestas a las víctimas del conflicto armado. “En el marco del Plan Regional de Búsqueda Atlántico – Río Magdalena, el cementerio de Pivijay es un sitio que ha sido priorizado", insistió Torres Penagos, subrayando la importancia de continuar con estas acciones en beneficio de las familias que aún esperan verdad y dignidad.