Francisco López ilusiona a los hinchas de Santa Fe: “Estamos comprometidos a ganar la estrella 11″

Santa Fe logró clasificarse a los cuadrangulares finales, luego de ganarle 1-0 a Alianza en la última jornada del todos contra todos, en el partido que se jugó en El Campín por la fecha 20 de la Liga Colombiana.

Con anotación de Harold Santiago Mosquera sobre el minuto 49′, el equipo bogotano se metió al grupo de los ocho. Santa Fe logró avanzar a la siguiente fase del campeonato colombiano, en la séptima posición con 31 puntos e irá por la defensa del título.

El equipo de Francisco ‘Pacho’ López, se ubica en el grupo B, donde se medirá ante Tolima, Bucaramanga y Fortaleza, por el paso a la final del segundo semestre.

¡El león 🦁 estará ubicado en el 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐁 de los cuadrangulares finales de la @LigaBetPlayD ⚽️!#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/QWMr0EU3OM — Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 14, 2025

¿Qué dijo Pacho López sobre la clasificación de Santa Fe?

Luego de que se acabará el compromiso y se realizará el sorteo, el entrenador de Santa Fe, analizó lo que se viene para el cuadro cardenal, teniendo en cuenta que en este semestre solo pudieron ganarle a Tolima.

“Este es uno de los torneos que más ha estado competitivo, estamos en un gran nivel y parejo. Empieza una nueva etapa históricamente en el club, algo que no habíamos hecho cuando quedamos campeones y estamos comprometidos a ganar la estrella 11”, mencionó Francisco López.

En comparación con los demás equipos de esta zona el DT cardenal comentó, “De pronto nos ahorra en viajes (enfrentar a Fortaleza), pero la fatiga mental y emocional va a ser igual para los cuatro en el grupo. No hay ventaja y debemos sumar en casa los tres que tenemos de local y arañar puntos de visitante".

Para esta etapa final del campeonato, Santa Fe tiene tres bajas sensibles, empezando por Alexis Zapata que salió con molestias, al igual que Yilmar Velásquez y Omar Fernández Frasica que aún no se ha recuperado de su lesión.

“Necesitamos ser resilientes con los sistemas que tenemos. Iván Scarpeta entró de volante de primera línea y la polivalencia que tenemos permite hacer esa estrategia. Tenemos que sacar de las falencias del rival lo mejor que teníamos", indicó Pacho López.