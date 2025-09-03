Morosos de impuestos en Bogotá deben más de 1,2 billones de pesos: Distrito lanza advertencia

Bogotá D.C

La Secretaría de Hacienda de Bogotá inició esta primera semana de septiembre una campaña de advertencia dirigida directamente a más de 1.062.398 contribuyentes que no han pagado el impuesto predial y de vehículos de 2025.

Estas obligaciones tuvieron como fechas límite de pago el 11 y el 25 de julio, respectivamente.

La deuda asciende a más de $1,2 billones de pesos, por lo que el llamado a la ciudadanía es a ingresar al botón ‘Pagos Bogotá’, consultar el estado de su obligación y realizar el pago en línea o descargar el recibo y pagar en los puntos autorizados.

Los morosos recibirán un mensaje a través de SMS, WhatsApp, correo electrónico, cartas físicas y llamadas telefónicas

“Este incumplimiento puede generar procesos de embargo de cuentas bancarias o bienes en un futuro. Ingrese al botón Pagos Bogotá y póngase al día con sus obligaciones”, indicó Luis Fernando Granados Rincón, director de Cobro de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

Las cinco localidades con mayor número de contribuyentes en mora del pago de predial 2025 son: Suba, Usaquén, Fontibón, Chapinero y Kennedy.

En cuanto a estratos, los mayores niveles de incumplimiento se registran en el estrato 2, seguido por los estratos 3 y 4.

Evite ser estafado

La Secretaría de Hacienda enviará únicamente los mensajes a través de los siguientes canales:

Correo electrónico con remitente cobrohacienda@shd.gov.co

Cartas físicas con código QR

Mensajes de WhatsApp con enlace directo al sitio web de la entidad

Llamadas telefónicas desde los siguientes números, a partir del 4 de septiembre: − +57 300 642 6227 − +57 302 294 4803 − +57 302 294 4587 − +57 301 209 2420 − +57 301 925 6979

Quienes lo requieran podrán acudir a recibir atención personalizada en los siguientes puntos de atención: