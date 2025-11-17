Santa Rosa de Lima celebra con alegría y tradición su Concurso de Noviembre de Princesas

Cartagena

Santa Rosa de Lima vuelve a vivir el encanto de sus festividades novembrinas con uno de sus eventos más queridos: el Concurso de Noviembre de Princesas, un certamen que inició junto con las fiestas y que concluirá el 22 de noviembre con la gran coronación. Este evento, que cada año llena de color, inocencia y orgullo las calles del municipio, convierte a las niñas en protagonistas absolutas del noviembre festivo, desfilando con trajes llenos de creatividad y alegría que reflejan la tradición santa rosana.

La reciente jornada incluyó la imposición de bandas, el tradicional bando de colores y actos previos a la coronación, momentos que emocionaron profundamente a las familias y reforzaron el espíritu festivo que caracteriza estas celebraciones.

Cada princesa recibió obsequios entregados por la gestora social Carolina Rivas, fundadora del certamen, y por el alcalde Harvis Bello, quienes desde el inicio han impulsado este espacio infantil como una vitrina de talento, ternura y tradición.

El alcalde Harvis Bello destacó la importancia de este concurso en la formación cultural de los niños: “Este evento es más que un desfile; es una oportunidad para que nuestras niñas crezcan amando sus raíces, entendiendo el valor de la cultura y siendo parte activa de nuestras tradiciones. Como administración, seguiremos respaldando cualquier iniciativa que fortalezca identidad y alegría en nuestra comunidad”, señaló.

Por su parte, la gestora social Carolina Rivas, creadora del concurso, expresó su orgullo por la consolidación del evento: “Ver a las niñas brillar, acompañadas de sus familias y con todo el apoyo del municipio, es una recompensa enorme. Este concurso nació para preservar nuestras costumbres y para que la niñez de Santa Rosa sienta que también es protagonista del noviembre festivo”, afirmó.

El certamen, que ya es un referente dentro de las fiestas del municipio, reafirma el compromiso de la Administración Municipal con la promoción de espacios recreativos, culturales y familiares que fortalecen la identidad santa rosana. Cada actividad, desde el inicio de las festividades hasta la gran coronación del 22 de noviembre, consolida la participación de los más pequeños en las tradiciones que unen al pueblo año tras año.

Santa Rosa celebra, una vez más, la magia de sus princesas. Y con ellas, se mantiene viva la esencia de sus fiestas.