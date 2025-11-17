Red PaPaz alerta por aumento de peleas escolares en Norte de Santander

Norte de Santander.

Durante este fin de semana se hizo viral el video en el que dos estudiantes de una institución educativa de Ocaña aparecen agrediéndose físicamente en lo que habría sido su último día de clases.

Las imágenes encendieron nuevamente las alarmas sobre la convivencia escolar y las formas en que los menores están resolviendo sus conflictos a través de la violencia.

Alejandro Castañeda, jefe del Centro de Internet Seguro de Red PaPaz, explicó que lo ocurrido en Ocaña no es un hecho aislado, sino parte de un fenómeno que la organización viene monitoreando desde hace más de 13 años.

Solo en 2025, dijo, Red PaPaz ha recibido más de 242 reportes de violencia física en colegios y más de 200 casos originados en entornos digitales, entre acosos, amenazas y citaciones para pelear.

Castañeda advirtió que un patrón común en estos casos es la creación de grupos cerrados en WhatsApp y Facebook, donde los estudiantes se organizan para agredirse o para acosar a un compañero.

“Es muy difícil que madres, padres, cuidadores o incluso educadores detecten estos grupos. Allí se planean muchas de las confrontaciones que después vemos en video”, señaló.

Sobre la situación en Norte de Santander, Castañeda indicó que la violencia que atraviesa la región también termina filtrándose en las dinámicas escolares.

“Cuando los adultos resuelven los conflictos desde la agresividad, eso se replica en niñas, niños y adolescentes. El contexto violento del departamento influye en cómo ellos entienden la resolución de conflictos”, explicó.

El experto insistió en que la respuesta institucional no debe centrarse únicamente en castigos o expulsiones, sino en estrategias de justicia restaurativa que permitan reparar daños, reconstruir acuerdos y activar rutas de atención también en casos que comienzan en redes sociales.

“Antes de llegar a los golpes, generalmente ya hubo insultos y ataques digitales que deben prender las alarmas”, dijo.

Red PaPaz recordó que brinda acompañamiento gratuito a colegios para identificar grupos digitales riesgosos, reportarlos a las plataformas y fortalecer sus protocolos de convivencia. “Lo importante es que estos hechos no se normalicen. Las instituciones necesitan herramientas para intervenir a tiempo y evitar que la violencia siga escalando”, concluyó.