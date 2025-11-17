Qué pasa si arranca la moto en segunda: ¿Es buena o mala práctica? Componentes que se afectarían

Iniciar la marcha de su moto en una velocidad larga incrementa la exigencia mecánica desde el primer movimiento. Según el ingeniero Kevin Cameron, analista técnico de ‘Cycle World’, una relación más larga ofrece “menor multiplicación de torque y mayor resistencia inicial”, situación que obliga al embrague a deslizar más tiempo para evitar que el motor se apague.

Este proceso, aunque funcional en casos puntuales, genera un desgaste adicional que no aparece cuando se utiliza la primera marcha. Por su parte, Vittore Cossalter, investigador y autor de ‘Motorcycle Dynamics’, explicó que las cajas de transmisión están configuradas para que la primera marcha entregue el rango de torque necesario para iniciar el desplazamiento con eficiencia.

Su función es permitir que el motor alcance rápidamente el régimen útil sin exigir deslizamientos prolongados del embrague ni cargas excesivas. Por ende, arrancar en segunda no resulta peligroso si ocurre de manera ocasional, pero sí implica un esfuerzo extra sobre el motor, el embrague y la transmisión, reduciendo su vida útil con el uso repetido.

En desarrollo...