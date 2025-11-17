Liga Colombiana

Prográmese acá con Fortaleza vs. Tolima por la fecha 1 de cuadrangulares: fecha, hora y cómo seguir

La segunda fase del fútbol colombiano abrirá en la capital del país.

Tolima vs. Fortaleza / Colprensa

Juliana Sofía Ramírez Araque

¡Arranca la fase final del fútbol colombiano! Fortaleza recibe a Tolima en el estadio de Techo de la ciudad de Bogotá, para dar comienzo a la primera jornada de los cuadrangulares de la Liga Colombiana que se disputarán hasta el próximo sábado 7 de diciembre, como lo anunció la Dimayor.

En el sorteo, Fortaleza quedó ubicado en el Grupo B junto a Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, actual campeón del fútbol colombiano que luchará por conseguir la estrella 11.

Es preciso mencionar que Fortaleza clasificó a los cuadrangulares en la sexta posición con 35 puntos, la misma cantidad de Junior, que finalizó quinto. La diferencia radica en la diferencia de gol del Tiburón, que terminó con +4.

Por su parte, Tolima quedó en el segundo lugar con 38 puntos, logrando obtener el punto invisible, lo que quiere decir que ningún equipo del Grupo B puede igualar con los Pijaos, de ser así, este avanzaría directamente a la final.

Último antecedente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron directamente fue el pasado 31 de agosto, por la fecha 9 de la Liga Colombiana-II, en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. El compromiso quedó igualado 1-1. Jersson González abripe el marcador al minuto 6′, mientras que Marlon Torres anotó gol en contra al 80′, empatando el partido.

Posible alineación de Fortaleza

Cristian Santander; Jonathan Marulanda, Víctor Lasso, Luis Fernando Escorcia, Sebastián Valencia; Kelvin Flórez; Ronaldo Pájaro, Kevin Balanta, Jhon Velásquez; Andrés Ricaurte y Emilio Aristizábal.

DT: Sebastián Oliveros

Posible alineación de Tolima

Alvino Volpi; Cristian Arrieta, Juan Mera, Marlon Torres, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán; Yoimar Moreno, Kevin Pérez, Mauricio González; Adrián Parra.

DT: Lucas González

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El compromiso se disputará a partir de las 6:30 de la tarde de este martes 18 de noviembre. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio y a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

