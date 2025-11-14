Galán, Cárdenas y Luna abren puertas a posible nueva alianza centro derecha: ¿Los invitarán?

La consulta hacía referencia al llamado que lanzaron Enrique Peñalosa, Vicky Dávila, Daniel Palacios, Mauricio Gómez, Juan Carlos Cárdenas, Felipe Cordoba y Martha Lucía Ramírez, quienes manifestaron que están conformando una unión política y mostraron disposición a integrar a más figuras.

“Puertas abiertas”: así respondieron los tres precandidatos

Los tres dirigentes coincidieron en que están dispuestos a conversar, evaluar propuestas y explorar acuerdos si hay puntos programáticos en común.

Mauricio Cárdenas fue el primero en pronunciarse, asegurando:

“Sí, hay que conversar, diálogo con ellos, puertas abiertas”.

A su turno, David Luna respaldó la idea de abrir canales de comunicación y revisar las condiciones:

“Por supuesto hay que hablar con ellos, hay que saber qué mecanismos y cómo van a participar, pero claro”.

Finalmente, Juan Manuel Galán planteó que cualquier acercamiento debe responder a un propósito concreto y no a una suma mecánica de nombres:

“Alianza con propósito. Si vamos para adelante, vamos para adelante”.

¿Qué sigue para esta eventual alianza?

Aunque ninguno de los tres confirmó un ingreso formal, sus declaraciones dejan ver que no descartan participar en la construcción de un nuevo bloque político hacia 2026, siempre que exista claridad sobre reglas, objetivos y lineamientos.

Por ahora, la expectativa recae en si el grupo liderado por Peñalosa y los demás convocantes formalizará una invitación directa a Galán, Cárdenas y Luna, lo que marcaría el siguiente paso en la configuración de una posible alianza más amplia dentro del espectro de centroderecha.