Mauricio Cárdenas alcanza las firmas para oficializar su candidatura presidencial

A través de un video publicado en sus redes sociales, Cárdenas agradeció el apoyo de los voluntarios y ciudadanos que han participado en la recolección de firmas en distintas regiones del país.

“Cada día somos más los que creemos en que sí hay otro camino. Este logro es fruto del trabajo de miles de colombianos que creen en una propuesta seria y de unión”, expresó el exministro de Hacienda.

El precandidato destacó que continuará recorriendo el país en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar el millón de firmas antes del 17 de diciembre, fecha límite establecida por la Registraduría para la entrega de respaldos ciudadanos.

Cárdenas aseguró que su propuesta busca ofrecer una alternativa técnica y responsable frente a los retos actuales del país, basada en su experiencia en el sector público y en el liderazgo de equipos económicos durante distintos gobiernos.

“Colombia necesita un experto. Cuando una persona enfrenta una enfermedad grave, busca a un médico especializado, no a un chamán. Lo mismo ocurre con el país: necesitamos experiencia, conocimiento y liderazgo para superar la crisis”, señaló.