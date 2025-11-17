Policía de Bogotá frustra robo de camión con 28 mil cervezas: ladrones estaban armados

Bogotá D.C

En la localidad de Barrios Unidos en el occidente de Bogotá, las autoridades capturaron en flagrancia a dos hombres de 20 y 29 años, que pretendían robar un camión lleno de 28 mil unidades de cerveza , avaluadas en más de 110 millones de pesos.

Estas dos personas estaban descargando las cervezas hacía otro vehículo de manera sospechosa en la carrera 36 con calle 63.

Una vez la Policía llegó al lugar, les pidió soportes de compra de las cervezas, pero no las mostraron. Además, otro hombre llegó y manifestó que él sería el propietario de este tractocamión que estaba desaparecido desde hace varias horas y, que logro ubicarlo mediante su sistema GPS .

“Este vehículo estaba siendo descargado por estos dos ciudadanos, los cuales son capturados en flagrancias. En el lugar de los hechos, se incauta la suma de 87 millones de pesos, asimismo la incautación de elementos tecnológicos tipo celular”, señaló el comandante de la Estación de Policía de Barrios Unidos , Jorge Armando Arizal.

Los capturados fueron puestos a disposición por la autoridad competente por el delito de hurto y porte de armas de fuego.