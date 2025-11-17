Ministerio Público rechaza atentados con explosivos contra RCN en Cali

La Personería de Cali rechazó los dos atentados con explosivos contra las instalaciones de RCN en Cali, ocurridos en las últimas horas en la carrera 8 con calle 30.

El personero distrital, Gerardo Mendoza, señaló que estos hechos representan una grave amenaza a la libertad de prensa, a la seguridad ciudadana y al derecho de los caleños a estar informados.

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que avancen con celeridad en las investigaciones y se garantice que estos hechos no queden en la impunidad”, añadió.

Según la Alcaldía de Cali, el más reciente ataque habría sido perpetrado con un artefacto de bajo poder, presuntamente lanzado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Aunque no se reportaron personas lesionadas, el impacto generó daños leves en los ventanales externos de la sede del medio de comunicación. Horas antes, otro artefacto explosivo ya había sido arrojado contra las mismas instalaciones.

Estos hechos se suman al atentado registrado este fin de semana contra la estación de Policía Los Mangos, que dejó tres personas lesionadas. Las autoridades manejan la hipótesis de que este ataque fue una retaliación de las disidencias de las Farc, tras una operación policial en el que fue abatido uno de sus cabecillas en límites entre el norte del Cauca y el sur del Valle.