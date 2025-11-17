Atentado con explosivos contra sede de RCN en Cali: sin heridos y daños menores en ventanales

Un explosivo de bajo poder fue activado contra la parte externa de la sede de la cadena radial RCN en el oriente de Cali, ubicada en una antigua zona industrial a la altura de la carrera octava con calle 30.

La detonación causó daños en ventanales, sin consecuencias para los ocupantes de la sede y los transeúntes.

Las autoridades activan a esta hora intensos operativos para dar con los responsables de este ataque, además de la verificación de las cámaras de seguridad.

En esta sede, ubicada en una zona donde operan varias industrias, operan los servicios de radio y televisión de la empresa RCN, que en el pasado ha sido blanco de atentados con explosivos.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó este ataque y pidió a las autoridades acciones que garanticen la seguridad de los medios de comunicación de la región.

Cabe destacar que este es el segundo atentado terrorista en menos de 24 horas en Cali. El otro hecho fue un explosivo activado contra la estación principal de Policía del oriente de Cali, conocida como ‘Los Mangos’ donde además operan otras sedes oficiales, entre ellas una casa de la justicia.

En ese atentado resultaron tres personas heridas, entre ellas dos policías y un civil. Las autoridades en Cali están en máxima alerta ante estos atentados que podrían estar relacionados con algunas capturas logradas en las últimas horas contra integrantes de la disidencia de las Farc “Jaime Martinez”.