Más de 500 atletas están inscritos para la carrera San Silvestre en Chinchiná, Caldas

Manizales

Este año se correrá la tercera edición de la carrera de San Silvestre en el municipio de Chinchiná (Caldas) en la que se esperan que participen unas 750 personas de Caldas, Antioquia, Valle, Nariño, Meta, Cundinamarca, Boyacá, Córdoba, entre otros departamentos. Rubén Orozco, representante legal de la fundación Rotyc Colombia y organizador de la carrera, cuenta cómo han sido las ediciones anteriores y las expectativas para este año.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

“Esto fue una idea que surgió de chinchinenses que querían tener ‘running’ en el municipio, pero nosotros como deportistas que nos dedicábamos al fútbol o microfútbol no lo imaginábamos, pero alguien lo lideró y entre todos montamos en menos de un año San Silvestre I edición el 31 de diciembre de 2023, fue un éxito total, ya que organizar una carrera en 30 y meter 350 atletas fue maravilloso, sobretodo que vinieron más del 50 % de fuera del Eje Cafetero”.

Le puede interesar: Los representantes culturales proponen planes para futuras ediciones de la Feria de Manizales

La segunda edición se realizó el 29 de diciembre del año pasado, hubo 500 atletas de departamentos como Meta, Norte de Santander, Santander, Córdoba. “Para la tercera edición tenemos deportistas de Pasto, Popayán, Jamundí, Villavicencio, Villa de Leyva, Soacha, entre otros municipios y ciudades”, afirma Orozco.

Le puede interesar: 40 años de una emergencia que dejó grandes lecciones

La ruta arrancará en el lago Cameguadua, pasará por la fábrica Buencafé, seguirá por el centro y culminará en el lago, innovando el recorrido para la presente edición, Rubén Orozco, describe completamente los recorridos.

“Salimos de la fábrica de Buencafé, vamos al lago Cameguadua, continuamos al condominio Los Nogales, donde retornamos al lago, subimos a la fábrica de café, entramos por la calle 15, pasamos por el colegio Mitre, rodeamos el barrio Rincón Campestre y subimos por el Hospital San Marcos hasta el centro, bajamos por la alcaldía a la calle 13 llegando al punto de Guadalajara, giramos a la izquierda vía a Palestina para llegar a la meta y este es el 10.5 K”.

San Silvestre kids será para los niños y niñas de 5 a 14 años, quienes correrán en tres categorías en tres kilómetros y su recorrido saldrá hacia el centro haciendo la ruta callejera volviendo a la fábrica de café liofilizado como punto de meta.

Quienes deseen participar pueden buscar en Instagram San Silvestre Chinchiná o comunicarse al 314 524 6235 para inscribirse. Este año habrá una temática de navidad y tendrán premio al mejor disfraz.