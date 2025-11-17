HUS rechaza ataque contra su personal de seguridad y reporta cuatro funcionarios heridos / Caracol Radio

El Hospital Universitario de Santander, HUS, rechazó “categóricamente los hechos de violencia ocurridos en la mañana del 16 de noviembre de 2025, que pusieron en riesgo la integridad de nuestro personal de seguridad”.

Según el comunicado, un hombre de 34 años ingresó voluntariamente al servicio de Urgencias con heridas por arma cortopunzante y en aparente estado de embriaguez.

Lea también: Niño de 12 años terminó hospitalizado tras repetidas agresiones en un colegio de Bucaramanga

Durante la valoración médica, el usuario “adoptó una conducta agresiva e intentó abandonar la institución sin alta médica”.

En medio de esta situación, el usuario agredió a varios integrantes del equipo de seguridad y, posteriormente, en la entrada de Consulta Externa atacó con un arma corta punzante al coordinador de seguridad, “ocasionándole una herida de gravedad”. Otros tres guardias resultaron lesionados cuando intentaban auxiliarlo.

Le puede interesar: Santander tendrá agenda cargada este puente festivo: en total serán 26 eventos en 24 municipios

El hospital informó que los funcionarios heridos se encuentran estables y que uno de ellos permanece en cirugía recibiendo manejo especializado.

El agresor permanece bajo custodia de la Policía Nacional en el área de Urgencias.

El comunicado cierra reafirmando que el HUS mantiene su compromiso con la protección de la vida y la seguridad institucional, “rechazando firmemente todo acto de violencia contra nuestros colaboradores”.