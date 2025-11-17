Asesinan a bombero en Algeciras y alertan por amenazas contra el cuerpo de socorro en Baraya

Neiva

La Coordinación Ejecutiva Departamental y la Delegación de Bomberos del Huila rechazaron enérgicamente el asesinato del cabo Ever González Ortiz, miembro activo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Algeciras. La institución extendió su solidaridad a la familia del socorrista, así como a los compañeros del municipio, quienes hoy lamentan la pérdida de uno de sus integrantes más comprometidos con el servicio a la comunidad.

El pronunciamiento también exige a las autoridades celeridad en las investigaciones para esclarecer el crimen, que ha generado consternación en el departamento. Los bomberos señalaron que este hecho enluta al cuerpo del bombero del Huila y subrayaron la necesidad de identificar y capturar a los responsables, para que un ataque de esta magnitud no quede impune ni se repita en el futuro.

El sargento Jhon Vergara, denunció que “amenazas recientes contra el comandante del Cuerpo de Bomberos de Baraya y varias de sus unidades. Según informaron, estos riesgos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades, con el fin de activar rutas de protección que permitan garantizar la vida e integridad de los voluntarios que cumplen labores esenciales en su territorio”.

Los bomberos solicitaron a las entidades competentes una respuesta inmediata que asegure las condiciones necesarias para que sus integrantes continúen ejerciendo su misión humanitaria. Señalaron que, pese a los retos y peligros, su compromiso se mantiene firme, pero es indispensable contar con medidas de seguridad efectivas para seguir protegiendo a las comunidades del Huila.