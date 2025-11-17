Fueron liberados cinco soldados secuestrados por el ELN en Arauca

Tras una semana en cautiverio, la tarde de este sábado 17 de noviembre, la guerrilla del ELN liberó a cinco soldados que mantenía secuestrados el Frente de Guerra Oriental desde el pasado 9 de noviembre en el municipio de Tame, Arauca.

Leer también: Dos soldados secuestrados durante asonada en La Macarena, Meta

Se trata de los uniformados del Batallón de Apoyo de Artillería de Campaña Número 18:

Sergio Andrés Muñoz Zapata Daniel José Munive Sandoval César Julio Muñoz Osorio Andrés Felipe Muñoz Castro Luis Ángel Navarro Banquet.

El grupo armado ilegal señaló en su comunicado que a los liberados se les dio un “trato respetuoso acorde con sus condiciones de guerra”, destacando este hecho como una muestra de su acatamiento al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Los soldados fueron entregados a una misión humanitaria integrada por la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales.