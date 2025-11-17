Ex primera ministra, Sheikh Hasina, fue condenada a pena de muerte por crímenes contra la humanidad

En un fallo histórico, un tribunal especial de Bangladés , el Tribunal Internacional de Crímenes, condenó a la ex primera ministra, Sheikh Hasina, a pena de muerte, tras declararla culpable de crímenes contra la humanidad.

La sentencia, se basa en su supuesta responsabilidad directa en la represión brutal de las protestas estudiantiles que estallaron entre julio y agosto de 2024 y que, finalmente, precipitaron su dimisión y huida del país.

Testimonios y evidencias señalan que Hasina, habría ordenado el uso de drones, helicópteros y armas letales contra los manifestantes. Según estimaciones de la ONU, hasta 1.400 civiles murieron en esos disturbios.

Entre tanto, el tribunal le impuso una condena de prisión de por vida por otros cargos relacionados con instigación a la violencia y omisión de prevenir abusos.

Hasina, que se encuentra exiliada en India desde su caída, declaró que el proceso es ilegítimo y motivado políticamente.

Esta decisión llega en un momento de alta tensión política, en medio de un gobierno interino y con elecciones generales anunciadas para febrero de 2026.

El veredicto ha generado preocupación internacional, con organizaciones de derechos humanos pidiendo garantías de un proceso transparente y advirtiendo que la sentencia podría profundizar la crisis política en el país.