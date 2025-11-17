“Ecuatorianos han hablado”: Noboa tras derrota del referéndum que buscaba Asamblea Constituyente

El presidente de Ecuador Daniel Noboa se refirió a la derrota en las urnas que ha sufrido su propuesta de referéndum que se había presentado para promover una Asamblea Nacional Constituyente e instalar bases militares extranjeras en ese país.

“Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, comenzó diciendo el mandatario, reconociendo los resultados en las urnas, que al momento de este pronunciamiento siguen siendo contabilizados.

Noboa añadió que independientemente del resultado, “nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”. Escrutado más del 93 % de los votos, el ‘No’ venció en las cuatro preguntas planteadas por Noboa, que incluían temas políticos y de seguridad.

De acuerdo con información de la Agencia EFE, los medios de comunicación esperaban al presidente después de las 20:00 hora local en un pequeño salón de un hotel que su equipo reservó en la localidad costera de Montañita. Sin embargo, su seguridad se retiró del hotel alrededor de las 19:00, y después de las 21:00, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que la tendencia era irreversible, se confirmó que el mandatario no llegaría hasta el sitio.