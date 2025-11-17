Elecciones 2026: director del Centro Democrático insiste en definir al candidato mediante una encuesta

Continúa la discusión en el Centro Democrático para definir al candidato de la colectividad de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia.

El director del partido, Gabriel Vallejo, aseguró haber propuesto a los precandidatos durante la noche del sábado un sistema mixto para establecer al aspirante del Centro Democrático para la Presidencia. Así lo confirmó en un foro del deporte en el que participó el expresidente Álvaro Uribe.

Dicho sistema combinaría una encuesta nacional, un estudio digital y una consulta partidista.

“Es un mecanismo mixto en el que utilizamos: una encuesta nacional con una amplia muestra nacional, en donde se definirán las características de la misma”, detalló en primer lugar.

Detalló que “el segundo mecanismo sería a través de un estudio digital cerrado y de alta confiabilidad, también con un amplio número en el universo de estudio, donde tenga una auditoría a este sistema digital”.

Y puntualizó con el que sería el tercer recurso “que denominamos un colegio electoral con las bases del partido donde involucremos a un segmento de jóvenes, de mujeres, donde las ponderaciones nos permitan escoger nuestro candidato o candidata”, dijo Vallejo.

De acuerdo con Vallejo, el objetivo es que “se evacúe el proceso” en un lapso de un mes a mes y medio.

Un comité independiente vigilará el proceso

Por otro lado, Vallejo confirmó que un comité independiente vigilará el proceso para entregar garantías a los precandidatos y los electores.

“Estamos proponiendo un comité independiente de garantías conformado por personas de altísimas convicciones académicas, morales, éticas, que hagan una vigilancia a este proceso para transmitir tranquilidad”, apuntó.

Cabe mencionar que esta semana que transcurrió, la firma encuestadora Atlas Intel se echó para atrás en su intención de presentar la encuesta que iba a definir al ganador el próximo 28 de noviembre. Además, Andrés Guerra renunció a su precandidatura.