Choque en Centro Democrático: Gabriel Vallejo pide explicaciones a Miguel Uribe y Cabal interviene

La elección del candidato que representará a los partidos políticos en las presidenciales del próximo año, siguen generando disgustos y algunos conflictos.

El Centro Democrático no es la excepción, pues las pujas internas y los desacuerdos por la encuesta que establecería al candidato del partido, siguen generando tensiones.

Todo se remonta a una carta que el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño le envió a Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, en la que manifiesta su inconformidad por lo ocurrido en la reunión del pasado 4 de noviembre, donde habrían seleccionado a las encuestadoras que se encargarán del proceso de consulta entre los cinco precandidatos.

Ante esto, el presidente del partido también respondió con una carta, en la que le pide respeto al precandidato Miguel Uribe Londoño por las decisiones que toma sobre la colectividad.

“Respeto y consideración que te tengo y por respeto a los demás precandidatos, omitiré por ahora dar respuesta al contenido de tu comunicación, cuyo lenguaje y términos no se compadecen con el trato que el partido y mi persona hemos tenido contigo”, señala en la misiva.

Además, le pide una explicación sobre la solicitud de servicios que, al parecer, el precandidato Uribe Londoño habría hecho a la firma ATLASINTEL.

¿Qué dijo María Fernanda Cabal?

La precandidata presidencial, María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) respaldó al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, ante el reclamo de Miguel Uribe Londoño por la elección de candidato único para las elecciones de 2026.

Aseguró que es “inadmisible” que intenten socavar la confianza de la colectividad, y le reiteró que confía plenamente en su liderazgo y dirección del partido político.