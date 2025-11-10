“Las reglas han sido claras”: Centro Democrático sobre proceso de elección de candidato presidencial

Colombia

En medio de las tensiones que han salido a flote en el Centro Democrático por la definición del candidato o candidata presidencial único, el partido emitió un comunicado sobre las garantías que, dicen, se han dado durante todo el proceso.

“El Centro Democrático ha actuado siempre con rigor, transparencia y estricto apego a la ética en todos sus procesos internos. El proceso de selección de candidato presidencial no es la excepción”, señalaron.

El partido, sin mencionarlo, respondió también a los cuestionarios del precandidato Miguel Uribe Londoño: “las reglas han sido claras, socializadas y nuestro compromiso siempre ha sido con una competencia leal, un proceso impecable y una elección que represente la voluntad de la ciudadanía y la unidad del partido”.

A exactamente 18 días de la fecha en la que se anunciará al candidato ganador, según los acuerdos que estaban establecidos, el partido del uribismo señaló que “nuestro propósito superior es derrotar en 2026 el proyecto neocomunista que tanto daño le ha causado al país y recuperar el rumbo institucional, económico y social de Colombia”.