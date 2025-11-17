El Pulso del Fútbol, 17 de noviembre de 2025
El Pulso del Fútbol debate sobre la grandeza de los clubes colombianos.
¿Dejó América de ser uno de los 3 grandes de Colombia?
50:51
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Jugadores de Nacional, Millonarios y América de Cali. Foto: Colprensa.
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la clasificación de Nacional a la final de la Copa Colombia, luego de empatar con América en la semifinal de vuelta. César dijo: “Tenemos en el chat la pregunta de ¿Dejó América de ser uno de los tres grandes? Nacional fue muy superior”. Sobre el tema Steven agregó: “Los hinchas del América decían ayer que ya no son grades, porque no le hicieron partido a Nacional. Con diez hombres en la cancha fue superior”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube.