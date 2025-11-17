El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 17 de noviembre de 2025

El Pulso del Fútbol debate sobre la grandeza de los clubes colombianos.

Jugadores de Nacional, Millonarios y América de Cali. Foto: Colprensa.

Jugadores de Nacional, Millonarios y América de Cali. Foto: Colprensa.

Juan Cedeño

¿Dejó América de ser uno de los 3 grandes de Colombia?

¿Dejó América de ser uno de los 3 grandes de Colombia?

50:51

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jugadores de Nacional, Millonarios y América de Cali. Foto: Colprensa.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la clasificación de Nacional a la final de la Copa Colombia, luego de empatar con América en la semifinal de vuelta. César dijo: “Tenemos en el chat la pregunta de ¿Dejó América de ser uno de los tres grandes? Nacional fue muy superior”. Sobre el tema Steven agregó: “Los hinchas del América decían ayer que ya no son grades, porque no le hicieron partido a Nacional. Con diez hombres en la cancha fue superior”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad