El avance que tuvo Ibagué en materia de competitividad en el entorno para hacer negocios

Ibagué

Caracol Radio conoció que Ibagué pasó del puesto 18 al 10 en el pilar Entorno para los negocios, uno de los 13 que integran el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2025. El informe es divulgado cada año por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario.

“Desde la Administración Municipal venimos trabajando de manera decidida en el mejoramiento del entorno para los negocios en nuestra ciudad. Puntualmente iniciamos con el fortalecimiento de la Ventanilla Única Empresarial (VUE), en donde estamos haciendo un desarrollo tecnológico que le va a permitir a los inversionistas del nivel local, regional, nacional y del extranjero, crear sus empresas en línea”, afirmó Yenifer Jaramillo, directora de Emprendimiento, Fortalecimiento Empresarial y Empleo.

La Ventanilla Única Empresarial

Con esta iniciativa, los empresarios que lleven a cabo su registro mercantil en Cámara de Comercio quedarán inscritos de manera automática en el Registró de Información Tributaria (RIT), lo que facilitará la creación, actualización o cierre de empresas.

La Alcaldía, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, priorizó 20 trámites y procedimientos que tienen un impacto importante para el sector empresarial de Ibagué, luego seleccionó 10 y adelantó un mapeo para simplificarlos. Se trabaja en la reducción de tiempos, número de pasos, documentos y requisitos exigidos para cada trámite.

En total, son tres trámites empresariales y tres procedimientos de inspección, vigilancia y control (IVC) los que estarán simplificados al cierre de este año, lo cual, se prevé, mejorará los indicadores de Ibagué en el Índice de Competitividad de Ciudades en 2026.

“Es muy importante resaltar, que en octubre instalamos el ‘Comité de Simplificación de Trámites, Desarrollo Económico y Competitividad’ de la ciudad, de manera articulada con entidades como Confecámaras, Cámara de Comercio y toda la institucionalidad que tiene que ver con la creación o funcionamiento de empresas en Ibagué”, destacó la funcionaria.