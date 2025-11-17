El agua de Montería es segura: Veolia alcanza un 98.8% en evaluación de estándares de calidad

Montería

La empresa Veolia anunció un logro significativo que impacta directamente la calidad de vida de los monterianos: su laboratorio de aguas obtuvo un 98.8% en la reciente evaluación de aplicación de estándares de calidad en salud pública.

Este resultado, cercano al 99%, valida el compromiso de la compañía con distribuir un agua potable de alta calidad y demuestra que los ensayos realizados al agua tratada son confiables y precisos. Este hito asegura a cada hogar en Montería que el agua que recibe es sometida a un monitoreo riguroso y constante, reforzando la confianza en el servicio público.

La solidez de estos resultados se sustenta en el estricto marco operativo del laboratorio. Esta instalación funciona bajo estrictos estándares internacionales, realizando ensayos con protocolos estandarizados para garantizar la máxima fiabilidad.

Un pilar fundamental es su acreditación por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, vigente a la fecha, con el código de acreditación 12-LAB-004 bajo la norma ISO-IEC 17025:2017.

Esta certificación avala que el laboratorio es técnicamente competente y capaz de generar resultados técnicamente válidos y confiables, asegurando datos precisos sobre la calidad del agua conforme a los parámetros establecidos por la normativa vigente. Esta precisión es crucial para la vigilancia en salud pública.

Un activo estratégico

Según Veolia, para el departamento de Córdoba contar con un laboratorio de este nivel representa un activo estratégico de gran envergadura.

En materia de Vigilancia en Salud Pública y Gestión de Calidad, el laboratorio de Veolia Montería se posiciona como un referente regional, nacional e internacional.

Cabe destacar que es el único laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 para realizar ensayos fisicoquímicos y microbiológicos de agua potable en los departamentos de Córdoba y Sucre, lo que subraya su carácter único y especializado en una amplia zona de la región Caribe.

Con esta excelencia técnica y certificación de calidad respaldando sus procesos, Veolia pone a disposición de la población en general los servicios de análisis de agua tratada. Esta oferta atiende las necesidades que surgen especialmente en comercios e industrias que requieran efectuar controles puntuales a la calidad de sus procesos internos o para el cumplimiento de requisitos legales específicos.

Los interesados en solicitar el servicio pueden hacerlo a través de los correos electrónicos dianis.hernandez@veolia.com o veolia.monteria@veolia.com, o de manera presencial en el Laboratorio de Aguas, ubicado en la Planta de Tratamiento Sierra Chiquita, en Montería, Córdoba.

Acceso seguro al agua

Con estos resultados, Veolia reafirma su liderazgo en el aseguramiento de sus procesos, consolidando la calidad, confiabilidad y validez técnica de los servicios de laboratorio.

Este desempeño no solo cumple con indicadores de gestión, sino que contribuye activamente al bienestar de la comunidad y al desarrollo sostenible de la región, asegurando que el acceso a agua segura sea una realidad constante para Montería y sus alrededores.

La inversión en tecnología y rigor analítico se traduce así en un beneficio tangible para la salud pública y el progreso económico local.