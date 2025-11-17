Cuñado de Álvaro Uribe responde a presidente Petro por acusarlo de tener nexos con Audifarma

Carlos Enrique Moreno, cuñado del expresidente Álvaro Uribe, le respondió al primer mandatario sobre las acusaciones que realizó al señalarlo de ser el dueño de Audifarma y acaparar medicamentos.

Moreno advirtió que, como primera autoridad, es obligación del presidente aportar a la justicia y a la opinión pública, evidencia de cualquier vínculo de él o su familia, con Audifarma, el cual no existe.

“Culparnos falsamente de la escasez de medicamentos creada por sus fallidas políticas y con claros fines electorales, es un hostigamiento a la violencia en contra de nuestra familia”, dijo Moreno Mejía.

Por ello, solicita rectificar también de inmediato, y desistir de amenazar su integridad o que, de lo contrario, lo demande como es su obligación.