Cartagena tiene nueva Reina de la Independencia: Faylin Rodríguez, del barrio Blas de Lezo

Cartagena

Ante la euforia de más de 3 mil personas, en el Centro de Convenciones de Las Américas fue coronada Faylin Rodríguez, representante del barrio Blas de Lezo, como la nueva soberana de los cartageneros.

”Con esta majestuosa noche de coronación cerramos con broche de oro las mejores Fiestas de Independencia. A Faylin felicitaciones y desde ya nos dispondremos a apoyarla en todas las iniciativas que desarrolle en pro de su comunidad y por la ciudad en general”, afirmó Dumek Turbay Paz, Alcalde Mayor de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Faylin Rodríguez tiene 23 años, es administradora de negocios internacionales, maneja el inglés. Su proyecto comunitario Ruta cultural con tradición festiva tiene como fin tomarse las calles de Blas de Lezo para hacer pedagogía festiva.

”Todavía no lo asimilo, me siento anonadada. Agradezco al jurado por haber visto en mí eso que representa este título tan maravilloso. Agradezco a mis papás y a mi comitiva. De verdad estoy súper feliz y voy a representarlos de la mejor manera”, afirma la nueva reina de los cartageneros, Faylin Rodríguez.

La nueva corte real está conformada por Blas de Lezo como nueva Reina de Independencia, Olaya sector Central como virreina, La Campiña como Primera Princesa, Barrio España como Segunda Princesa y Villa Fanny, tercera princesa.

”Felicitamos a la bella Faylin por ser merecedora de este título. Desde ya como IPCC la nombramos oficialmente embajadora de nuestra cultura. Cerramos nuestras Fiestas de Independencia estrenando una reina con todo el carisma y amor por la ciudad. Al bajar el telón de la edición de las fiestas 2025 agradecemos a todos los cartageneros por su ejemplar comportamiento, por apropiarse de esta celebración de carácter popular y masiva como patrimonio cultural de nuestra ciudad y extendemos un saludo de reconocimiento a todos los hacedores de las fiestas, artistas, gestores culturales, así como a nuestras candidatas y el gran equipo humano de todas las dependencias de la alcaldía que con su vocación de servicio se sumaron para fortalecer a Cartagena como destino por excelencia de turismo cultural en Colombia, sin duda alguna la cultura cohesiona y las artes transforman”, comenta Lucy Espinosa, Directora del IPCC.

El Institutito de Patrimonio y Cultura, por medio de la Resolución No. 79 del 12 de mayo de 2025, otorga un premio por un monto de $ 9.700.000; La Institución Spu Company SAS obsequia un programa completo de inglés por valor de $ 6.200.000; la Corporación Universitaria Rafael Núñez obsequia una beca para estudios universitarios, por un valor aproximado de $ 75.000.000; El Dr. Carlos Parra obsequia un bono para diseño de sonrisa por $12.500.000; EIS Estética obsequia un bono para tratamiento corporal por valor de $5.000.000; BODYTECH obsequia un año de suscripción para entrenamiento físico por un valor $ 2.900.000 y BEAUTY CLINIC de Daniela Akel obsequia un bono para tratamientos estéticos corporales por valor de $ 3.000.000, estos son algunos de los premios que recibe la nueva soberana de los cartageneros.

”Con mucha nostalgia pero también con orgullo y gozo despedimos estas Fiestas de Independencia 2025. Nuestra reina confiamos sea la embajadora por excelencia de nuestra cultura. Agradecemos a todos los cartageneros y visitantes por haber dicho sí a nuestras Fiestas y vivirlas al máximo con nosotros”, finaliza Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas.

Un certamen que hoy recibe toda la importancia que merece

El escenario y show de la Velada de Elección y Coronación, en medio de una imponente representación con tarima 360, fueron materializados por el Gobierno distrital, como una nueva muestra del realce del Reinado de la Independencia, para acoger el último evento oficial de la agenda festiva del 2025: ¡Las mejores de la historia!

La noche contó con una imponente puesta en escena con 120 artistas, entre músicos, bailarines, bailarinas y las 39 candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia.

Allí estuvo presente, una vez más, el Grupo Folclórico Nacional EKOBIOS, al que se le sumaron tres grandes grupos locales que sobresalen por su nivel de profesionalismo y calidad escénica: El Ballet Heroico de Cartagena, El Grupo Folclórico Calenda – Getsemaní, y el grupo de danza urbana Latin Dance. La dirección general del gran show estuvo a cargo del maestro Dixon Pérez González, con la dirección musical de Víctor Pérez, con el acompañamiento especial del Maestro Edgar Avilán y su banda musical.

Así, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), la Gerencia de Fiestas y Corpoturismo, ofreció una velada de elección y coronación a la altura de los grandes certámenes internacionales. Bajo el nombre “Cartagena ayer y hoy”, el evento conectó el pasado y el presente, exaltando cómo las tradiciones de la ciudad siguen vivas, evolucionan y se reflejan en el liderazgo de las jóvenes representantes de los barrios cartageneros.

La decisión fue tomada por un jurado calificador conformado por:

• María Fernanda Villamarín Samur, ex Señorita Bolívar y diseñadora.

• Ricardo Chica Gelis, comunicador social.

• Estefanía Álvarez Londoño, diseñadora cartagenera

• Luis Ángel Leones Sierra, fotógrafo de moda y estilista profesional.

• Tatiana Daniela Akel, médica estética.