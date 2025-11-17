Autoridades refuerzan controles en vías del Huila, tras balance preliminar del plan retorno

Neiva

La Seccional de Tránsito y Transporte de Lucila entregó un balance preliminar del plan retorno, destacando el alto flujo vehicular registrado durante el fin de semana. Más de 83.700 vehículos se movilizaron por las distintas vías del municipio, lo que llevó a reforzar los operativos de control. En el marco de estas acciones se impusieron 149 órdenes de comparendo por diversas infracciones. Asimismo, se efectuó la inmovilización de 18 vehículos y la recuperación de uno más.

Durante estos procedimientos también se logró la captura de dos personas que se desplazaban con documentos falsos. A pesar de los controles ejecutados, las autoridades lamentaron la ocurrencia de cuatro siniestros viales. Estos hechos dejaron como resultado tres personas fallecidas y cuatro más lesionadas. Según el reporte, la mayoría de estos incidentes se relacionan con el irrespeto a las normas de tránsito. También influyó la falta de atención a las recomendaciones de seguridad vial.

Según la Capitán Liliana Lozada, de policía de carreteras. Comento que “las autoridades recordaron a los usuarios viales la importancia de extremar las medidas de precaución debido a las fuertes lluvias que se han presentado. El pavimento mojado incrementa los riesgos de siniestros, por lo que es fundamental reducir la velocidad. También se recomienda mantener una distancia prudente entre vehículos y acatar las señales de tránsito. Estas medidas buscan disminuir la probabilidad de accidentes en carreteras”.

Finalmente, la Seccional de Tránsito anunció que continuará incrementando los controles durante todo el día como parte del plan retorno. El propósito es acompañar a los viajeros en su regreso y garantizar un desplazamiento seguro. Las autoridades insistieron en la necesidad de conducir con responsabilidad, recordando que en casa siempre hay alguien esperando. Reafirmaron además su compromiso con la seguridad vial y con el bienestar de todos los usuarios que transitan por la vía.