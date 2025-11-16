No sabíamos de la presencia de menores: Petro sobre bombardeo en Guaviare

POLÍTICA

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a las críticas desde diferentes sectores por el bombardeo en Guaviare, contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco que dejó como saldo 20 muertos, entre ellos, siete menores.

En su cuenta de la red social “X”, el mandatario advirtió que no se quebrantó el “el principio de distinción”, que “no había civiles en la zona” y no sabía “de la presencia de menores”.

“Es desobligante que comparen los bombardeos a Gaza, al remanso en Putumayo y a los lancheros en el Caribe, en esos sitios han bombardeado solo civiles desarmados y lo hacen con armas mucho más letales que las que usamos, no es comparable con el bombardeo a las columnas de Mordisco, armadas y en plena ofensiva. En las columnas de Mordisco solo tenían combatientes, y no sabíamos de la presencia de menores”.

#POLÍTICA | El presidente de la República, @petrogustavo dice que no sabía “de la presencia de menores”, en bombardeo en Guaviare, contra las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.

De nuevo defendió el operativo militar, “está vez protegimos soldados”.Reiteró. pic.twitter.com/cqUsBUdhwU — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 16, 2025

El presidente Petro ha sido criticado por su doble postura frente a los bombardeos, durante el gobierno de expresidente Iván Duque, fue uno de los políticos en señalar al entonces ministro Guillermo Botero por un bombardeo en Guaviare que dejó ocho menores muertos.

“No hay cambio de conducta, otra cosa es que la prensa no informe, siempre he tomado la decisión última, he buscado al máximo inteligencia que ubique la presencia de menores cuando está es posible, siempre tomo la decisión cuando mandos/capos están presentes en el lugar y están en actitud ofensiva contra la sociedad y el estado”.

De nuevo defendió el operativo militar, “está vez protegimos soldados”, reiteró en su red social.