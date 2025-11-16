“Me disparó un policía”, víctima de bala pérdida en Bogotá: autoridades responden

Bogotá D.C

Laura Vega es una joven maquilladora que fue víctima de una bala pérdida , al parecer disparada por parte de la Policía en medio de un operativo.

"Ayer fui víctima de una bala perdida en Bogotá. Y lo peor de todo es que creo que la persona que me disparó a mí fue un policía“, señaló Laura, quien hizo pública su historia en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en horas de la tarde de jueves 13 de noviembre en la calle 109 con carrera 15, en la localidad de Usaquén. De acuerdo con el relato de Laura, ella estaba caminando en esa zona porque se dirigía hacía la casa de una amiga que vive cerca para hacer galletas.

“Salí a las 2:20 y todo esto pasó como a las 2: 40 (de la tarde). Yo iba caminando sentido norte-sur e iba escuchando Razón de Caligaris ”, detalló la joven.

Cuando de repente sintió un golpe en su codo izquierdo, pero no le dolió. Después escuchó un disparo y vio a la Policía que estaba pasando en una motocicleta.

“Me quité la chaqueta, me quité el bolso, me miré, yo tenía como una blusita blanca, me veo tengo demasiada sangre y veía un hueco”, indicó Laura.

Un hombre que estaba caminando por la zona le dijo que le habían disparado, por lo que empezó a ayudarla para llamar una ambulancia .

“Me dijeron mira tu chaqueta tiene un orificio de entrada y una de salida mucho mejor, salió la bala. Igual yo desde ese momento me di cuenta que podía mover todo, mis dedos los podía doblar, el brazo, todo normal”, afirmó la joven maquilladora.

Laura indicó que todo el tiempo estuvo acompañada de las autoridades quienes también la llevaron a la Clínica Santa Fe , el centro médico más cercano.

“Todo pasó muy rápido obviamente yo en shock. Literal solo los vi a ellos disparando entonces yo siempre pensé que fueron ellos. Me llegaron a la Santa Fe, me tuvieron que hacer demasiadas radiografías, como cuatro para ver que estuviera como todo bien, mi codo bien, mi hueso bien, todo bien”.

Lo que la Policía le dijo a Laura en ese momento es que estaban persiguiendo a unos ladrones que estaban en una motocicleta y acababan de robar y apuñalar a alguien. Como los delincuentes dispararon, ellos respondieron de vuelta.

“Creo que uno nunca piensa que le va a pasar a uno y me parece un poco peor que haya sido por la policía”, sostuvo Laura.

¿Qué responde la Policía?

Caracol Radio se comunicó con la Policía Metropolitana de Bogotá quienes confirmaron lo que sucedió ese día en la calle 109 con carrera 15.

“Dos sujetos que abordaron una motocicleta intimidan con arma blanca a un ciudadano en intentar hurtar su celular, de causar unas lesiones en sus extremidades inferiores con la arma blanca, y cuando nuestra zona de atención llega a conocer el caso, la moto se da a la huida. Unos metros adelante y luego de una persecución, estos sujetos al parecer habrían esgrimido un arma de fuego y en un intercambio de disparos y en un daño colateral , desafortunadamente una mujer que venía pasando resulta herida en uno de sus brazos”, aseguró el comandante de la Estación de Policía de Usaquén, el Coronel Ricardo Chaves.

Las autoridades también confirmaron que trasladaron a la víctima a un centro asistencial debido a la herida que presentaba.