Más de 9 mil hectáreas protegidas en Cundinamarca por el programa de Pago por Servicios Ambientales

Bogotá D. C.

La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Bienestar Verde, presentó los avances en materia ambiental del departamento durante la administración del gobernador Jorge Emilio Rey en la Rendición de Cuentas 2025.

Allí, la Gobernación destacó el desarrollo de los proyectos relacionados con el eje “Hábitat, seguro y sostenible” dentro del Plan de Desarrollo Departamental.

De ellos, el secretario de Bienestar, Diego Cárdenas Chala, subrayó el programa de Pago por Servicios Ambientales, el cual consiste en la entrega de incentivos económicos para propietarios de tierras que conservan ecosistemas estratégicos en la región.

Mediante este plan, 9.147 hectáreas han sido acobijadas bajo la figura de conservación, como aseguró el jefe de la cartera medioambiental en Cundinamarca: "Este trabajo articulado nos ha permitido fortalecer la protección ambiental en todo el departamento (...) gracias a 41 acuerdos suscritos con municipios y otros actores territoriales, entre ellos comunidades indígenas".

El programa de PSA es la primera línea de acción del departamento en este eje, como se ratifica con la inversión de $11.136 millones que ha recibido; $2.000 millones corresponden a aportes de los gobiernos locales.

Según la Gobernación, 1.600 familias y 842 predios de Cundinamarca se han beneficiado por esta iniciativa.

Sin embargo, Cárdenas también subrayó la siembra de árboles, la adquisición y manejo de predios estratégicos y la incorporación de tecnologías para la recuperación de coberturas vegetales como instrumentos claves para la conservación de estos ecosistemas fundamentales para el departamento.

Siembra de árboles y protección del agua

Otros de los resultados relevantes entregados por la Secretaría de Bienestar Verde se relacionan, justamente, con la siembra de árboles, además de la protección del recurso hídrico.

Según la administración de Rey, se han sembrado más de 350 mil árboles en cerca de 100 municipios en un proceso del que han tomado parte activamente comunidades campesinas, organizaciones locales y aliados estratégicos. Por ejemplo, en alianza con Agrosavia, se entregaron 194 mil plántulas producidas en el Macro-Vivero de Tibaitatá, con una inversión superior a $1.900 millones.

En cuanto a la protección del recurso hídrico, la administración departamental adquirió 694,54 hectáreas claves para este fin mediante la compra de 11 predios en los municipios de Pasca, Cabrera, San Bernardo, Une y Machetá, con una inversión de $3.285 millones, dirigidas a salvaguardar las fuentes abastecedoras de agua.

En relación con lo anterior, el programa Abejas por la Conservación, que promueve la protección de estos insectos esenciales para la seguridad alimentaria, también ha contribuido a la restauración de más de 85 hectáreas en áreas estratégicas para el recurso hídrico.

No obstante, esta iniciativa presenta logros, principalmente, en materia de polinización y restauración ecológica, dada la instalación de 18 apiarios en funcionamiento en 10 municipios, 10 meliponarios instalados en instituciones educativas y el mantenimiento de 14 meliponarios adicionales.

Economía circular, emprendimientos y formación: la apuesta adicional de Cundinamarca por el medioambiente

Adicionalmente, la administración hizo mención de su apuesta por la economía circular, con un proceso de dignificación y fortalecimiento para 440 recuperadores de oficio pertenecientes a 34 municipios del departamento.

En este sentido, también se han fortalecido 160 emprendimientos con 68 asesorías técnicas y la vinculación de 110 iniciativas al Nodo Departamental de Negocios Verdes.

Asimismo, la Gobernación asegura que la formación ambiental fue determinante: con la participación de más de 13.047 niños, niñas y adolescentes en siete estrategias de educación ambiental.