Festival Náutico de Independencia en Cartagena culminó con 70.000 asistentes en dos días

Cartagena

Bastó con que el internacional Marc Anthony contemplara fijamente las embarcaciones apostadas sobre la imponente Bahía de las Ánimas de Cartagena, en medio de su esperada presentación en el cierre del segundo y último día del Festival Náutico de Independencia 2025, para que definiera en las palabras más genuinas lo que presenciaba en una mágica noche cartagenera. “En mi vida he visto algo igual, ¿eh? Impresionante, los felicito, qué lindo todo (…) ¡Qué chulería!”, dijo.

Y es que, como apuesta del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz; en articulación con la Gerencia de Fiestas, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Corpoturismo y la Secretaría de Turismo Distrital, el Festival Náutico de Independencia concluyó su segunda jornada con respaldo absoluto del público asistente, que volvió a apostarse desde muy temprano sobre la bahía en búsqueda de la mejor ubicación posible para apreciar a una nueva nómina de artistas de talla mundial. En dos días de Festival Náutico fueron cerca de 70.000 las personas presentes, con más de 1.850 embarcaciones, que se congregaron sobre la Bahía de Cartagena.

Este vez, además del cierre con los grandes éxitos de la salsa de Marc Anthony, el público disfrutó de las presentaciones de Rikarena, Kapo, Rafa Pérez, DJ Natalia París, Criss y Ronny y DJ Tremendo.

“Nos atrevimos a soñar con conciertos musicales nunca antes vistos en Cartagena y hoy son una realidad indiscutible: el Festival Náutico llegó para quedarse y trascenderá administraciones, por la importancia de los artistas como Marc Anthony, Maluma, Carlos Vives y Kapo; por lo que ya no es un evento institucional, sino que se convirtió en una petición local, nacional e internacional que nos obliga en los dos próximos años a superar la oferta musical y logística de este año”, resaltó el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

La Bahía de las Ánimas fue testigo de esta experiencia única en Colombia y América Latina, como parte de uno de los eventos centrales de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

Del Muelle de La Bodeguita, principal punto de embarque, hubo unos 1.500 zarpes, luego de vivir una explosiva experiencia de sabores, baile y cultura cartagenera con música tradicional y puesta en escena de iconos festivos.