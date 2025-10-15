El jalón de orejas del juez a la Fiscalía por insólito error en el caso Nueva EPS

Exdirectivos de Nueva EPS imputados por presuntamente ocultar 14 millones de facturas por más $70 mil millones de deuda con las IPS

EL DATO DE JOSE ANDRES

La audiencia de acusación formal en contra de cuatro exdirectivos de La Nueva EPS por presuntamente ocultar facturas y consignar información falsa en los estados financieros entre 2019 y 2023, se frustró por un insólito error de la Fiscalía.

Se trata del proceso en contra del expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, del exvicepresidente financiero, Juan Carlos Isaza Correa; de Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.

El fiscal del caso radicó el escrito de acusación incompleto, se le olvidó el anexo probatorio. ¿Qué es el anexo probatorio? Es ese listado donde se le dice al acusado o acusados, que existe una serie de pruebas documentales y testimoniales que la Fiscalía pretende presentar durante el juicio. Esa situación que es inusual en una audiencia de acusación le colmó la paciencia al juez.

¿Cómo es que al fiscal se le olvida entregar un documento tan importante?

Esa fue la principal pregunta durante la audiencia. El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 337 establece qué debe contener el escrito de acusación al momento de presentarse. Además de un resumen de las conductas delictivas que se les atribuye a los acusados, debe presentarse un anexo con el listado de pruebas.

De acuerdo con la página de la Rama Judicial, el escrito de acusación fue radicado el 1 de agosto, el fiscal tuvo dos meses y medio y no remitió el documento faltante a pesar de que los abogados defensores lo solicitaron.

En vista de esa situación, el juez 54 de Conocimiento de Bogotá, además de recordarle una clase de derecho básico al fiscal del caso, le ordenó remitir de manera inmediata la documentación faltante con el fin de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, y para que, en la próxima diligencia se pueda realizar la acusación formal.

Regaño para el abogado del Minsalud

El regaño fue porque el ministerio de salud quiere acreditarse como víctima, pero no se presentó el abogado titular, sino que enviaron a un suplente. El juez dijo “No hombre…que se presente el titular, es lo mínimo”.

Ante esta situación, el juez decidió suspender la diligencia y programó la acusación formal para el próximo 25 de noviembre, Esa audiencia se desarrollará de manera presencial y no admitirá a nadie de forma virtual.