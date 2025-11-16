Este domingo gran velada de elección y coronación del Reinado de Independencia de Cartagena

Cartagena

El Reinado de la Independencia llegó a su recta final, después de varios meses de preparación, eventos y actividades. Durante la noche de este domingo, 16 de noviembre se conocerá el nombre de la nueva soberana de los cartageneros, dando cierre oficial a la edición 2025 de las Fiestas de Independencia.

”Qué gran orgullo sentimos por los maravillosos resultados que nos han dejado nuestras Fiestas de Independencia. Hoy despediremos a Ximena, quien ha hecho un trabajo impecable por la ciudad. Hemos dispuesto el mejor de los escenarios para la coronación del Reinado de la Independencia porque nuestras bellas mujeres lo merecen”, comenta Dumek Turbay Paz, Alcalde Mayor de Cartagena.

A partir de las 6:30 de la tarde, en el Centro de Convenciones de Las Américas se realizará esta gran ceremonia. La Alcaldía de Cartagena de Indias a través del Instituto de Patrimonio y Cultura, y Corpoturismo han preparado un gran escenario a la altura de los certámenes de belleza internacionales.

”Hemos preparado una hermosa velada de elección y coronación para el Reinado Popular de Independencia, sin duda alguna han sido meses de trabajo decidido y dedicado por parte de todas las candidatas y del equipo. Esperamos esta experiencia siga siendo una maravillosa oportunidad para todas nuestras bellas y talentosas mujeres que llevan en alto con su liderazgo la tradición y el talento, mujeres que son agentes de cambio. Una parte importante de esta jornada será el opening, una estampa artística de luz, color y movimiento, cerca de 120 artistas harán un maravilloso recorrido sonoro y escénico”, comenta Lucy Espinosa , Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura.

Además del gran montaje que se ha dispuesto para la coronación del Reinado de Independencia, hoy el show musical estará a cargo de reconocidos artistas locales, de la talla de Lil Silvio y El Vega, y Zaider.

“La coronación del Reinado de la Independencia es uno de los eventos más esperados por nuestras hermosas candidatas, que a lo largo de este proceso han demostrado porqué son merecedoras de quedarse con la corona, por eso quisimos darles la altura que merecen, preparando una gala de lujo con la capacidad necesaria para que sus comunidades las acompañen y disfruten de este gran espectáculo”, asegura Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas._, asegura Alejandra Espinosa, Gerente de Fiestas.

Los encargados de escoger a la nueva soberana de los cartageneros son María Fernanda Villamarín Samur, ex Señorita Bolívar y diseñadora cartagenera; Ricardo Chica Gelis, comunicador social; Estefanía Álvarez Londoño, diseñadora; Luis Ángel Leones Sierra, fotógrafo de moda y estilista profesional; y Tatiana Daniela Akel, médica estética.