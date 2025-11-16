En Ibagué 8.900 mujeres tienen medidas de protección por violencia de género

Ibagué

La Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial advirtió sobre el incremento de casos de violencia contra la mujer en Ibagué, en la capital del Tolima en la actualidad existen 8.900 medidas de protección para quienes han sido víctimas de agresiones.

“Entre 2024 y lo que va del 2025, se han reportado 2.264 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres solo en Ibagué”, aseguró la magistrada Magda Acosta Walteros, presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial.

Además, resaltó que “De estos casos solo la Comisaría Segunda de Familia registró 758 casos de alto riesgo y en este momento tenemos 6.300 mujeres con medidas de protección activas”.

Para la presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, esto representa un aumento importante de estos casos en la región “El último reporte que tenemos de 2025 nos muestra un gran aumento de estas medidas de protección a 8.900 medidas solo para Ibagué”.

La red de mujeres del Tolima pide a la justicia celeridad en las investigaciones

En última semana la Red de Mujeres del Tolima y la Comisión Legal para la mujer del Concejo de Ibagué realizaron dos plantones frente al Palacio de Justicia y en la sede de la Fiscalía en la vía a Mirolindo exigiendo justicia en los casos de feminicidio que se han registrado en la ciudad, uno de ellos es el de Sharit Ciro, joven universitaria de 19 años que fue asesinada el 7 de marzo del 2025, en este caso los presuntos feminicidas quedaron en libertad por vencimiento de términos.

“Debemos alzar la voz para que casos como el de Sharit Ciro no se quede en un vencimiento de términos, exigimos justicia y pronta, debemos unirnos para pedir por todos los casos que pueden quedar en la impunidad”, resaltó Katherine Sandoval, presidente de la Red de Mujeres del Tolima.