Ejército neutraliza elemento sospechoso abandonado en vía que conecta al Huila con el Cauca

Neiva

Las tropas del Ejército Nacional activaron un operativo especial luego de recibir información de la comunidad sobre un objeto extraño abandonado en la carretera que une a los departamentos del Huila y el Cauca. En el sitio conocido como Puente Valencia, los uniformados confirmaron la presencia de un cilindro metálico que generó alerta por su apariencia similar a un explosivo artesanal. La situación obligó a establecer medidas de seguridad inmediatas para evitar riesgos.

El reporte inicial llegó a través de la Red de Participación Ciudadana, que advirtió sobre el objeto ubicado sobre la vía nacional I-24. Este corredor es clave para la movilidad de carga y pasajeros entre las dos regiones, por lo que cualquier amenaza representa un riesgo significativo. Una vez en el lugar, las unidades militares delimitaron el área y detuvieron temporalmente el tránsito.

El oficial Reynel González, comentó que “el equipo antiexplosivo maniobras técnicas con apoyo de un binomio canino para determinar la naturaleza del cilindro. Mediante herramientas de manipulación a distancia, lograron mover el objeto hacia un punto seguro para proceder con la inspección. Tras el examen detallado, se descartó la presencia de material explosivo en su interior”.

El Ejército Nacional condenó este tipo de acciones que pretenden generar temor entre la población y afectar la tranquilidad en las vías del suroccidente colombiano. La institución reiteró su compromiso de mantener presencia permanente en los corredores estratégicos para garantizar la movilidad.