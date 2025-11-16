Crisis porcícola golpea a pequeños productores del Huila, Caquetá y Putumayo

Neiva

La actividad porcícola atraviesa uno de sus momentos más difíciles en la región. Productores señalan que, desde mayo, el precio del cerdo cayó de manera abrupta, dejando pérdidas constantes durante los últimos meses. Aseguran que el mercado se saturó y que el consumidor final no reconoce el esfuerzo del campo. Esto impide alcanzar una utilidad mínima que garantice la sostenibilidad del negocio.

Según voceros del sector, en el Huila existen cerca de 3.000 a 4.500 pequeños y medianos productores, muchos de ellos preindustrializados, quienes hoy enfrentan costos fijos elevados y un precio de compra que no cubre los gastos. Explican que se están ofreciendo alrededor de 7.500 pesos por kilo en pie, cifra insuficiente para quienes cumplen con las exigencias laborales y sanitarias. Afirman que varios criadores ya operan a pérdida.

Miller Perdomo, productor del Huila, menciono que “a esta situación se suma la fuerte entrada de cerdo proveniente de Antioquia, así como importaciones desde Estados Unidos y Canadá, lo que ha saturado aún más el mercado nacional. Incluso, se prevé que carne de origen chino también llegue al país. Aunque el consumo de cerdo en Colombia ha aumentado, los productores locales consideran que la competencia externa los deja en desventaja, pues trabajan en condiciones de subsistencia”.

El gremio hace un llamado para que las carnicerías y consumidores valoren el trabajo del campo y paguen un precio justo que ayude a sostener la producción nacional. Advierten que, pese al aumento temporal de nuevos criadores, muchos ya abandonaron la actividad por quiebras recientes. La preocupación crece porque, de mantenerse la situación, más porcicultores podrían verse obligados a cerrar sus granjas.