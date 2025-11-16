Ceiba de 300 años en Otas-Campoalegre se seca lentamente ante el olvido

Neiva

En el centro poblado de Otas, en Campoalegre, la comunidad vive con preocupación la inminente muerte de un árbol que ha acompañado su historia por más de 300 años. Sus ramas, antes frondosas, hoy caen una a una, secas y debilitadas, revelando un deterioro que avanza sin freno. Los habitantes aseguran que hace ocho meses detectaron que la planta estaba enferma y que un insecto la había invadido, iniciando así una serie de llamados de auxilio para intentar salvarla.

Según relatan, la CAM realizó una visita, pero nunca emitió un concepto técnico claro que permitiera conocer el estado real del árbol o las acciones necesarias para su recuperación. La comunidad, sin respuestas oficiales, tomó la iniciativa de limpiar el tronco y retirar los insectos, aunque temen que esa intervención llegó demasiado tarde. En los últimos días, enormes ramas han comenzado a desprenderse, generando riesgo para los vecinos y visitantes.

Según Eliana Caviedes, moradora de la zona, afirmo que “el árbol posee un tallo de aproximadamente 60 metros de diámetro, e incluso podría alcanzar hasta 80 metros a la redonda. En su mejor época, era más grueso y frondoso que los árboles gigantes más conocidos de la región. Las autoridades ambientales, sin embargo, solo han mencionado que la planta estaría cumpliendo su ciclo vital, dada su avanzada edad y las enfermedades que ya no puede resistir.

El árbol, ubicado junto a la histórica capilla doctrina del Huila, símbolo de la primera fundación de Neiva, representa un patrimonio natural y cultural para los habitantes de Otas. Hoy, mientras esperan una intervención efectiva y piden que al menos se delimite la zona para evitar accidentes, la comunidad observa con tristeza cómo uno de sus seres vivos más emblemáticos parece estar llegando al final de su existencia.