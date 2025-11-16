Así será el recorrido del Cabildo de Getsemaní este domingo en Cartagena

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte -DATT, informa la ciudadanía el recorrido del Cabildo de Getsemaní 2025, que se realizará este domingo, 16 de noviembre, a partir de la 1:00 p. m.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El tradicional recorrido, que exalta la identidad, la cultura popular y el patrimonio festivo de Cartagena de Indias, iniciará en la Plaza de Canapote y avanzará por los barrios de Daniel Lemaitre, Santa Rita, la Cra 17 del barrio Torices, El Espinal, tomará la Avenida Pedro de Heredia hasta llegar al carril mixto de la Avenida Venezuela y Camellón de los Mártires.

El desfile culminará en la emblemática Plaza de la Trinidad, ubicada en el corazón de Getsemaní, punto de encuentro histórico y cultural del barrio.

Durante el recorrido se contará con acompañamiento institucional y la unidades operativas del DATT orientados a garantizar la movilidad, el orden y el disfrute de todos los asistentes.