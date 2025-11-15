Restricción para vehículos de carga pesada durante el puente festivo en Norte de Santander

Norte de Santander.

Con motivo del puente festivo, la Seccional de Tránsito y Transporte de Norte de Santander activó un completo plan de regulación y control en las vías del departamento.

El mayor Alberthland Agudelo, comandante encargado de esta unidad, explicó que durante todo el fin de semana habrá restricción para vehículos de carga pesada, además de campañas preventivas, controles de velocidad y pruebas de embriaguez para garantizar la seguridad vial de los ciudadanos que se movilizan hacia otras ciudades del país.

La restricción aplica para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas y cobija el corredor Bucaramanga–Pamplona–Cúcuta, en ambos sentidos.

Según precisó el mayor Agudelo, la medida rige desde este sábado desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, y volverá a operar el lunes festivo desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche. Esta regulación se toma ante el alto flujo vehicular que se presenta en estas fechas.

Además, cerca de 150 uniformados están desplegados estratégicamente en los ejes viales nacionales acompañando a los usuarios, realizando pedagogía y previniendo incidentes. Equipos de prevención vial estarán haciendo pedagogía para promover el uso del cinturón de seguridad, del casco para motociclistas y del equipo de protección personal que suele evitar lesiones graves en caso de accidentes.

Agudelo insistió en la necesidad de que los conductores revisen las condiciones técnico-mecánicas de sus vehículos antes de viajar.

“Si vemos fugas de aceite o algún fluido, si los frenos no están en óptimas condiciones, ese vehículo no puede salir a transitar. Ponemos en riesgo nuestra vida y la de los demás”, advirtió.

Los controles este fin de semana incluirán radares de velocidad en tramos donde se han registrado siniestros viales, así como pruebas de embriaguez a los conductores.

En cuanto a las sanciones, recordó que estas dependen del tipo de infracción: pueden ir desde 161 mil pesos, por conductas básicas como no transitar por el carril correspondiente, hasta multas que superan los 50 millones de pesos en casos de embriaguez. Aun así, insistió en que el enfoque no debe ser la multa, sino la responsabilidad.