Reconocimiento nacional: ICFES destaca el progreso en la educación pública de Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, recibió en el Palacio de La Aduana a Elizabeth Blandón, directora nacional del Icfes, quien visitó la ciudad para destacar el avance en la calidad educativa de las instituciones oficiales del Distrito, pues por primera vez en la historia se alcanza una calificación superior A+ con un colegio público.

Durante el encuentro, al que asistió Alberto Martínez, secretario de Educación, y rectores y docentes de colegios públicos de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay Paz destacó el compromiso de su administración con la transformación educativa y la dignificación de los espacios escolares.

“Frente al tema de educación queremos siempre un ambiente escolar propicio: colegios nuevos, aulas, utensilios, y es lo que queremos dejarle a la ciudad. Hoy tenemos más de 500 mil millones de pesos en infraestructura educativa en marcha y otros proyectos listos para ejecutar. Este momento es para honrar y felicitar a los rectores y a toda la comunidad educativa por los logros alcanzados”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Turbay resaltó que los avances en la calidad de la enseñanza son resultado del trabajo conjunto entre el gobierno distrital, los docentes, los rectores y aliados estratégicos como el ICFES.

“El esfuerzo más grande que se puede hacer es ofrecer ambientes escolares idóneos. Estamos haciendo un ejercicio sincero, de un gobierno útil e importante, y con aliados valiosos como el ICFES y la doctora Elizabeth Blandón. Lo mejor está por venir; año tras año veremos mejores resultados por todo lo que estamos haciendo por Cartagena”, agregó.

El mandatario destacó que, en menos de dos años, se alcanzó la meta para el cuatrienio del Plan de Desarrollo, Cartagena, ciudad de derechos, con 17 colegios oficiales que subieron de categoría, alcanzando un desempeño histórico en las pruebas Saber 11.

Por primera vez, un colegio oficial alcanza la máxima categoría A+, por sus resultados en las pruebas Saber 11, y 9 llegan a la A.

Las instituciones públicas de Cartagena dieron un salto histórico en calidad educativa durante el 2025, según se desprende de los resultados de las Pruebas Saber 11 consolidados durante el fin de semana por el Icfes. Mientras una institución oficial alcanzó, por primera vez en la historia, la máxima categoría A+, 9 se ubicaron en A y 14 en B, gracias a sus promedios.

En total, Cartagena subió 5 puntos en el puntaje global desde 2023, alcanzando una dinámica un punto superior a la del país, con incrementos inéditos por áreas: 3 puntos más en inglés, 2 en Matemáticas y Lectura crítica, y 1 en Ciencias Naturales y Sociales.

Los datos se sumaron a los que ya habían reportado los propios colegios: 11 estudiantes con resultados superiores a 400, 835 por encima de 300 y 27 con puntajes perfectos, entre otros.

Al respecto, la directora del ICFES, Elizabeth Blandón, reconoció la tendencia positiva de Cartagena en los puntajes nacionales y el trabajo articulado de la Secretaría de Educación Distrital.

“Queremos visibilizar los esfuerzos que muchas veces no son resaltados. Cartagena tiene una tendencia ascendente en materia de educación: hoy alcanza un puntaje promedio de 254, frente a la media nacional de 261. Son resultados que muestran progreso y compromiso. Pero también tenemos retos: la meta es seguir creciendo al menos 60 puntos para llevar a la ciudad a una categoría superior, y sabemos que con estrategias conjuntas se puede lograr”, afirmó la directora del ICFES Elizabeth Blandón.

Por su parte, el alcalde Turbay expuso: “Estamos, sin duda, en un gran proceso de transformación del sistema educativo público de Cartagena, de la mano de la Secretaría de Educación, pero muy especialmente de nuestros profesores y directivas docentes, nuestros estudiantes y los propios padres de familia. Esto sí es una revolución para reinventar a nuestra ciudad, cultivando futuro, progreso y competitividad desde las aulas”.

Reconocimiento del Icfes a metas educativas cumplidas del Plan de Desarrollo

Con las 17 instituciones que mejoraron esta vez su categoría ante el Icfes , en solo dos años el Distrito alcanzó la meta del cuatrienio trazada en el Plan de Desarrollo, el cual proyectaba que 32 instituciones educativas mejoraran su clasificación en las pruebas de Estado.

“Ayer, en medio de la conmemoración de 214 años de la Independencia de Cartagena, hablé sobre los yugos contemporáneos que estamos llamados a romper, en aras de lograr la mejor Cartagena posible, en cuanto a derechos, oportunidades y progreso”, indicó Turbay Paz.

Y agregó: “Uno de esos yugos es el acceso y la calidad en la educación. Por ello, uno de los principales motores de nuestro Plan de Desarrollo, Cartagena, ciudad de Derechos, es este ámbito con una inédita inversión de más de 400 mil millones de pesos, en menos de dos años para reconstruir colegios en ruinas y brindar espacios dignos para educar a nuestros niños y jóvenes”.

En la misma línea, el alcalde de Cartagena informó que, junto a dicha inversión, con lo invertido para asegurar el Plan de Alimentación Escolar (PAE) (384 mil millones) por tres años consecutivos, “y así evitar contratiempos y siempre haya comida caliente para los estudiantes; y el gasto en dotación, tecnología, vigilancia, entre otros ámbitos que promueven la calidad educativa, la revolución educativa en Cartagena supera el billón de pesos. Algo nunca antes visto”.

Por ello, honra que todo ese esfuerzo ya se materialice en un exitoso histórico y medible para Cartagena: por primera vez la educación pública alcanza la máxima categoría A+ en las pruebas Saber 11, subrayó Dumek Turbay.

Instituciones destacadas por su desempeño en las pruebas Saber 11

- La institución educativa Soledad Acosta de Samper alcanzó la máxima calificación, al pasar este año de categoría A a A+.*

- En A, Cartagena ubicó a 9 instituciones, 5 más que al inicio del presente gobierno. Se trata de: Soledad Román de Núñez, Escuelas Profesionales Salesianas, Promoción Social de Cartagena, Nuestra Señora de Fátima, María Cano, Hermano Antonio Ramos de La Salle, La Milagrosa, María Auxiliadora y 20 de Julio.

- Lo de La Milagrosa es particularmente destacable, porque en el 2024 subió a B y en el 2025 ascendió a A.

- En categoría B se ubicaron 14 instituciones, una más que en 2024 y 2 más que en 2023, evidenciando un fortalecimiento progresivo del nivel medio alto. Ahí llegaron Ternera, Ciudad de Tunja, República de Argentina, Mercedes Ábrego y Tierra Baja, que venían en C, para sumarse a Jhon F. Kennedy, Nuestra Señora de la Consolata, Luis Carlos López, INEM, Normal Superior, Ambientalista de Cartagena, Bertha Gedeón de Baladi, Sueños y Oportunidades Jesús Maestro, y a la IE Las Gaviotas (donde se registró el mayor resultado individual de un estudiante).

- En la categoría C la cifra subió a 31 instituciones, porque 18 salieron de la D, la categoría más baja, desde 2023. Ahí se destacan: Antonia Santos, Fe y Alegría El Progreso, Luis Carlos Galán, Santa María, República del Líbano, Técnica de Pasacaballos y Playas de Acapulco.

En el evento se entregaron reconocimientos a las instituciones que ascendieron de categoría en las pruebas Saber 11:

• De categoría D a C: IE Playas de Acapulco, IE Técnica de Pasacaballos, IE Fe y Alegría del Progreso, IE Antonia Santos.

• De categoría C a B: IE Mercedes Abrego, IE República de Argentina, IE Ciudad de Tunja, IE de Tierra Baja.

• De categoría B a A: IE 20 de Julio, IE María Auxiliadora, IE La Milagrosa, IE María Cano.

• Reconocimiento especial: IE Soledad Acosta de Samper, por alcanzar la categoría A+, máxima clasificación del ICFES.

Asimismo, el ICFES entregó un reconocimiento especial al alcalde Dumek Turbay Paz, por su gestión y apoyo a las instituciones educativas del Distrito, así como por las inversiones históricas que se adelantan para fortalecer la infraestructura y la calidad educativa.

“Los estudiantes de Cartagena merecen ser dignificados, tener las mejores condiciones y estar entre los de mejor calidad del país. Ser libres también es liberarnos de los que antes no hacían nada por la educación”, concluyó el alcalde.