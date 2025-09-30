Pruebas Saber 11 2025: En menos de un mes se conocerán los resultados ¿cuándo? Fecha oficial ICFES

La Prueba Saber 11, conocida oficialmente como Examen de Estado de la Educación Media, es un instrumento aplicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), para evaluar de manera estandarizada las competencias adquiridas por los estudiantes de grado undécimo.

Esta evaluación se centra en cinco áreas: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas, e Inglés. De esta forma, se busca abarcar habilidades comunicativas como de razonamiento lógico y científico.

Presentar este examen es un requisito indispensable para obtener el título de bachiller en Colombia, pero también constituye un paso determinante en el acceso a la educación superior, ya que muchas universidades lo utilizan como criterio principal en sus procesos de admisión.

Por otra parte, sus resultados son considerados por programas de becas, créditos condonables y diversos apoyos educativos, lo que convierte a la prueba en un factor importante para el futuro académico y profesional de los jóvenes colombianos.

¿Cuándo se publican los resultados del calendario A, ‘Prueba Saber 11′ 2025?

Según el cronograma oficial del ICFES, la aplicación de la Prueba Saber 11 para el Calendario A se realizó el 10 de agosto de 2025 en todo el país, con la participación de miles de estudiantes de grado undécimo.

Asimismo, la fecha fijada para la publicación de los resultados individuales es el 17 de octubre de 2025, día en el que cada estudiante tendrá acceso a su reporte personal a través de la página oficial del ICFES.

Este informe incluye el puntaje global, los resultados detallados en cada una de las áreas evaluadas, los percentiles que permiten compararse con el desempeño de otros estudiantes y los niveles de competencia alcanzados.

Los resultados son relevantes para comprender el nivel de preparación al culminar la educación media y constituyen una herramienta para la toma de decisiones sobre el futuro académico.

Del mismo modo, sirven como insumo para universidades, instituciones de formación técnica y tecnológica, así como para programas de becas y apoyos educativos.

¿Cómo puede consultar los resultados de la Prueba Saber 11?

Los resultados de la Prueba Saber 11 pueden consultarse de manera oficial en el portal https://www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/saber-11/resultados-examen-saber-11/ o mediante la página institucional https://www.icfes.gov.co/

Para acceder, el estudiante debe ingresar con el tipo y número de documento de identidad o, en su defecto, con el número de registro asignado al momento de la inscripción. Una vez dentro, se habilita el reporte individual que muestra información detallada sobre el desempeño, tanto en el puntaje global como en cada una de las áreas evaluadas.

Este informe también incluye los percentiles y niveles de logro, lo que permite conocer la ubicación del estudiante en relación con el promedio nacional y reconocer fortalezas y oportunidades de mejora.

Además, la plataforma ofrece la opción de descargar el documento oficial en formato PDF, recurso indispensable para ser presentado en procesos de admisión a instituciones de educación superior.

Finalmente, tenga en cuenta que este reporte es un requisito frecuente en convocatorias a becas, programas de financiación y apoyos educativos.