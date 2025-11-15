Plan éxodo en Bogotá en este puente festivo: vía al Llano con largas filas

Bogotá D.C

En el marco del puente festivo que conmemora la Independencia de Cartagena , el plan éxodo ya se siente en Bogotá y en Cundinamarca con altos flujos vehiculares en algunos corredores viales.

En Bogotá, en horas de la mañana de este sábado 15 de noviembre, las autoridades de tránsito reportaron trancones saliendo de la ciudad en las siguientes vías: Autopista Norte, Autopista Sur, Calle 80 y Calle 13.

⭕ #FelizSábado | #GerenciaEnVía acompaña la salida segura de los viajeros en este puente festivo. Al momento se registra flujo vehicular alto saliendo de la ciudad por los siguientes corredores:



📍Autonorte

📍Autosur

📍Calle 80

📍Calle 13 pic.twitter.com/GzHLv8EW3l — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 15, 2025

Vía Bogotá-Girardot

La concesión Vía Sumapaz , encargada del corredor que conecta Bogotá con el municipio de Girardot en Cundinamarca, informó alto flujo vehicular, pero sin contratiempos que afecten el viaje de los conductores que salen de la capital del país este puente festivo.

Reportaron lloviznas en Tolemaida y en el sector de La Esmeralda en Nilo, pero que no complican la movilidad ni la visibilidad.

Vía al Llano

Una de las vías más importantes del país es la vía Bogotá-Villavicencio que conecta el centro del país con la región de la Orinoquía y en el comienzo de este puente festivo ya se reportaron complicaciones.

Tras más de dos meses desde que ocurrió el derrumbe en el kilómetro 18 en el sector de Chipaque, la movilidad no se ha restablecido en su totalidad.

A esto se suma que este sábado 15 de noviembre, la concesión Coviandina ha reportado largas filas en el corredor.

“Se presenta bastante flujo vehicular en ambos sentidos, razón por la cual las filas son enormes. Por lo anterior, le recomendamos a quienes no hayan ingresado al corredor, hacer uso de vías alternas si requieren viajar con urgencia”, informó Coviandina en sus canales.

A esto ha provocado grandes inconformidades en los conductores que han reportado sus quejas en estos canales digitales.

“Salí ayer a las 5 pm y hasta ahora estoy ingresando a Bogotá”.

“Si le va bien se gasta 12 horas pero normalmente se está gastando entre 16 y 18 horas”.

“Qué pésimo manejo del flujo vehicular, como no prevén que es un festivo, terrible”.