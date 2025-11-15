Niño de 8 años fue abandonado en una vivienda en Bogotá: pedía comida y ayuda

Niño de 8 años fue abandonado en su vivienda en Bogotá: pedía comida y ayuda. Foto: MEBOG

Bogotá D.C

Un nuevo caso de abandono de un menor de edad se conoce en la capital del país. Esta vez un niño de 8 años fue abandonado en una vivienda en el norte de Bogotá, en la localidad de Suba.

La comunidad evidenció que el menor se asomaba por la ventana del tercer piso de un edificio, pidiendo comida y exponiéndose a un alto riesgo por la altura en la que se encontraba.

Las autoridades llegaron al lugar, luego que de vecinos alertaran la situación de que el menor al parecer fue abandonado. Una vez, la Policía logró entrar a la vivienda, encontró un panorama preocupante.

“Se evidencian algunas condiciones de insalubridad e igualmente de inseguridad para este menor , por lo cual se realiza el procedimiento dejándolo a disposición de la autoridad administrativa competente”, indicó el Teniente Coronel, Norberto Caro, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, el menor manifestó que estaba solo desde que salió del colegio.

¿Abandonar a menores de edad es un delito en Colombia?

El Código Penal establece que abandonar a un menor de 12 años o a una persona en estado de indefensión, teniendo el deber legal de cuidarlos, puede tener una pena de 32 a 108 meses de cárcel, dependiendo de las circunstancias.

Si el abandono se produce en un lugar solitario o despoblado, la pena puede aumentar. Además de las penas, el abandono puede ser razón para que un juez retire la patria potestad al padre o madre.

En caso de conocer sobre un caso de abandono, usted puede denunciarlo a través de la línea 141 del ICBF o la línea 123 de la Policía de la Infancia y Adolescencia.