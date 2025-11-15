¿Millonarios pagaban miles de euros para asesinar personas? Italia investiga ‘safaris humanos’

La República Federal Socialista de Yugoslavia, era una nación que se encontraba conformada por las repúblicas de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Las cuales, en conjunto de las provincias de Kosovo y Voivodina se unieron bajo la idea de formar una identidad yugoslava y con el mandato de Josip Broz ‘Tito’, quien logró mantener estos países unificados.

Sin embargo, luego de la caída de la Unión Soviética y el fallecimiento de ‘Tito’, se empezaron a evidenciar dificultades económicas, por lo que surgieron movimientos nacionalistas y separatistas que buscaban la desintegración de lo que era conocido como Yugoslavia.

Independencia y guerra de Bosnia

El primer país que buscó separarse de esta unión, fue Bosnia y Herzegovina, quienes convocaron una votación donde la mayoría de personas tomaron la decisión de separarse de Yugoslavia, resultado que los serbios se negaban a aceptar.

Por lo que luego de que la Unión Europea reconociera la independencia de Bosnia en 1992, se dio la Guerra de Bosnia, donde militares serbios empezaron a realizar ataques estratégicos con artillería pesada en Sarajevo, capital de Bosnia, además de tomar el aeropuerto y bloquear las carreteras. Esto debido a la cercanía de la ciudad con la frontera de Serbia.

El ‘Safari humano’

Respecto a esto, el periodista italiano Ezio Gavazzeni, recientemente realizó una denuncia en la fiscalía de Milán, alegando que durante esta guerra, personas de diferentes orígenes, entre ellos italianos, pagaron sumas de dinero altísimas para poder disparar contra civiles en la ciudad de Sarajevo, Gavazzeni, describió los hechos como una ‘cacería humana’ por parte de ‘personas muy ricas’.

Según la investigación realizada por el periodista, cerca de un centenar de millonarios habrían pagado por disparar a civiles con francotiradores desde las montañas de Serbia, según diversas fuentes, pagaban alrededor de $100.000 euros, pues se manejaban diferentes tarifas según si se disparaba a hombres, mujeres, ancianos o niños, por quienes cobraban la tarifa mayor.

“Jugaban a ser Dios”

El periodista, quien inició dicha investigación en un principio con el fin de realizar una novela, luego de los descubrimientos comentó que estas personas ‘jugaban a ser Dios’, pues acudían a las montañas de Serbia durante fines de semana para disparar a los civiles, en medio de una guerra que dejó un saldo cercano a 11.500 muertos.

La reapertura de esta investigación, confirmó al mundo que los hechos sucedidos en Sarajevo entre 1992 y 1996 no eran un mito como muchas personas lo creían, pues como prueba de los hechos, existe un video donde se evidencia a un escritor, poeta y político ruso llamado Eduard Limonov, quién al llegar a las montañas serbias, se recostó en el suelo al lado de una ametralladora pesada y empezó a disparar indiscriminadamente sobre la ciudad, pues según aseguran, tenía un odio visceral por los ciudadanos de Bosnia. Sin embargo, tanto Limonov como los cientos de millonarios, siguieron sus vidas sin ningún castigo por los hechos perpetrados.

