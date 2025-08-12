Ola de calor extremo no da tregua en Europa: incendios en España y en países del Mediterráneo

La ola de calor que vive Europa, con temperaturas superiores a los 40 ºC en casi todo el sur del continente, ha multiplicado los incendios forestales en España y en otros países del Mediterráneo. Entretanto, la temporada de sequía ha generado afectaciones en más de la mitad de los suelos de la región.

En España, un hombre de 50 años falleció este martes como resultado de las quemaduras sufridas en el incendio de Tres Cantos en Madrid.

Dicho incendio continúa activo, al igual que muchos otros en numerosos puntos del país, que han obligado la evacuación de miles de personas.

Las regiones de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades más afectadas por los incendios forestales, que consumen miles de hectáreas en España, pero también en otros países de Europa, como Portugal, Grecia, Turquía o Montenegro. La semana pasada, Francia afrontó el mayor incendio forestal desde la Segunda Guerra Mundial, que quemó más de 16 mil hectáreas.

Incendios y una ola de calor extremo convierten a Europa en un horno

El incendio forestal declarado en Tres Cantos, Madrid, a última hora de la tarde del lunes, ha afectado a mil hectáreas en pocas horas y ya cobra una víctima mortal: un hombre de 50 años que fue trasladado al hospital con quemaduras en el 98% de su cuerpo y que finalmente falleció.

El fuego, que se propagó con rapidez debido al fuerte viento, obligó al desalojo de dos urbanizaciones: Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno. Unos 200 vecinos se vieron afectados. Pero ese es el común denominador de la ola de incendios forestales en España: el número de hectáreas afectadas y personas evacuadas se cuenta por miles.

La decena de incendios que afectan a la comunidad de Castilla y León obligaron a pasar la noche fuera de sus hogares a casi cuatro mil personas.

Uno de los incendios más graves es el que se provocó el domingo en Molezuelas de la Carballeda, provincia de Zamora, que traspasó el límite con la provincia de León y ha carbonizado más de 3.500 hectáreas.

En este momento, hay seis incendios activos en España: en Tres Cantos, Madrid; Las Médulas, León; Tarifa, Cádiz; Chandrexa de Queixa, Ourense; Navalmoralejo, Toledo, y Zamora.

Asimismo, en Portugal se reportan 29 incendios forestales. Pero eso no es todo, porque cerca de un centenar de municipios se encuentran en riesgo máximo de enfrentar estos incidentes.

También se presentan siniestros en otros países de la región como: Turquía, donde 77 personas tuvieron que ser hospitalizadas tras inhalar humo en la región de los Dardanelos; en Grecia, que se ha enfrentado a 70 incendios forestales en las últimas 24 horas; en Montenegro, donde los incendios forestales amenazan zonas pobladas, y en Albania, que requirió el apoyo de Emiratos Árabes Unidos y varios países de la Unión Europea para combatir las llamas.

Por otra parte, Italia, Francia y los Balcanes, donde se esperan temperaturas superiores a los 40º, decretaron alertas por el calor. La agencia meteorológica española (Aemet) avisó de que la ola podría alargarse hasta el lunes 18 de agosto.

En Italia, once ciudades fueron puestas en alerta roja el martes debido al calor, entre ellas Roma, Milán, Florencia, Turín y Bolonia.

Mientras que Francia vivió el mayor incendio forestal desde 1949, que quemó más de 16 mil hectáreas.

Más de la mitad de los suelos en Europa afectados por la sequía

Un 52% de los suelos de Europa y de las costas mediterráneas se vieron afectados en julio por la sequía, que ya se extiende por cuatro meses, según un análisis hecho por la AFP a partir de los datos del observatorio europeo sobre ese fenómeno. Esto quiere decir que más de la mitad del continente están sufriendo por la temporada seca.

Ese porcentaje es el más alto registrado en un mes de julio desde que comenzaron las mediciones en 2012. Además, está 21 puntos por encima del promedio entre 2012 y 2024. La sequía en la región ha batido récords mensuales cada mes desde principios de año.

En varios países, la proporción de suelos en situación de alerta por la sequía se ha disparado: en Hungría, ha pasado del 9% en junio al 56% en julio; en Kosovo, del 6% al 43%, y en Bosnia y Herzegovina, del 1% al 23%.

Al este del Mediterráneo, Turquía también se ve afectada por una sequía persistente, que afecta a más del 60% del país desde marzo. Este contexto favorece la aparición de incendios.

En el occidente de Europa, hay mayores contrastes. En Francia, más de dos tercios del suelo se vieron afectados por la sequía en julio (68%), lo que supone un aumento con respecto a junio (44%). En Reino Unido, la situación está mejorando con respecto a los meses anteriores, aunque más de dos tercios del país siguen teniendo déficit hídrico. Mientras que España y Portugal siguen relativamente a salvo, con bajos índices de sequía, del 7% y 5%, respectivamente.