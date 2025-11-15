Inició el Salón Automóvil 2025 en Bogotá: el evento más relevante del sector automotor en Colombia

Bogotá D.C

Del 14 al 23 de noviembre se realiza la 19ª edición del Salón Internacional del Automóvil, el evento más relevante del sector automotor en Colombia y uno de los más reconocidos de América Latina.

El escenario será el icónico recinto de Corferias, en el occidente de Bogotá, donde participan 53 marcas internacionales, nacionales y locales, más de 137 expositores y cerca de 600 vehículos en exhibición.

Este espacio impulsa la articulación de toda la cadena de valor automotriz, desde fabricantes y distribuidores hasta proveedores de servicios especializados y tecnologías aplicadas a la movilidad sostenible.

Marcas participantes

35 empresas locales, que hacen parte del programa Bogotá Corazón Productivo de la Secretaría de Desarrollo Económico, presentan una variada oferta que incluye servicios de polarizado, mantenimiento, personalización y accesorios para vehículos, así como autopartes, productos textiles, confecciones, artículos para ciclismo y motociclismo, software y soluciones tecnológicas que complementan la cadena de valor del sector automotor.

“Brindar esta oportunidad a los empresarios y empresarias de los Corazones Productivos permite visibilizar su talento, fortalecer su presencia en el mercado y proyectar su trabajo ante públicos especializados y aliados comerciales nacionales e internacionales”, afirmó Diego Pardo, subdirector de Innovación y Productividad de la Secretaría.

Las empresas representan, de acuerdo a la Secretaría, lo mejor del talento productivo de Bogotá.

Entre otras empresas participantes está JMC, una marca representada en Colombia por Astara, y presenta un portafolio completo de vehículos tanto emblemáticos como eléctricos para reforzar su visibilidad y mostrar su propuesta competitiva.

Tambien participan marcas como Mazda, Mercedes Benz, BMW, Chevrolet, y de lujo como BYD, Mini Cooper, Volvo y demás.