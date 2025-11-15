Huila reafirma su liderazgo cafetero y aumenta su participación en la producción nacional

Neiva

El Huila continúa destacándose en el panorama cafetero nacional al incrementar su participación en la producción de café del 19.08% al 19.65% para el año 2025. Este avance permite que el departamento aporte cerca del 20% del café producido en Colombia, reafirmándose como un pilar fundamental de la caficultura del país. El crecimiento refleja el compromiso y la dedicación del sector. Así, el Huila mantiene su posición de liderazgo agrícola.

Durante el último año, el departamento aportó más de 2 millones 500 mil sacos de café pergamino seco, cifra que lo consolida por más de 15 años consecutivos como el principal productor de café en Colombia. Este logro es posible gracias al esfuerzo de 87.700 familias dedicadas al cultivo del grano. Su trabajo se extiende por 35 municipios que conforman una de las regiones cafeteras más importantes del país. El café huilense sigue destacándose por su calidad y volumen.

En total, el Huila cuenta con más de 149.000 hectáreas sembradas en café, de las cuales 115.818 se encuentran actualmente en producción. La articulación entre productores, gremios y autoridades departamentales ha sido clave para alcanzar estas cifras. El acompañamiento técnico y las políticas públicas enfocadas en fortalecer la productividad han permitido mejorar los rendimientos. Así, el sector cafetero continúa siendo motor económico de la región.

Mientras Colombia produjo 12.8 millones de sacos en el último periodo, el Huila lideró con 2.5 millones, alcanzando además el primer lugar en productividad por hectárea con un promedio de 21.8 sacos, superior al nacional. Estos resultados reafirman al departamento como el corazón cafetero del país. La unión entre la Federación, los productores y el gobierno departamental sigue siendo fundamental para este crecimiento sostenido. El Huila continúa cosechando buenas noticias.