Gobierno alista decreto para impulsar producción nacional de vehículos

La ministra de industria y comercio, Diana Marcela Morales, informó que fue publicado para comentarios el proyecto de decreto que propone una modificación al instrumento arancelario para el mejoramiento automotor y de la seguridad Vial ( IAMAS).

Dicha iniciativa propone una alianza estratégica, es decir, un acuerdo de voluntades entre dos o más compañías que se comprometen a unir esfuerzos y coordinar proyectos de inversión, destinados a impulsar la producción nacional de vehículos.

El acuerdo debe estar suscrito entre una empresa autorizada y otra que realice la inversión, y tendrá que contener compromisos en materia de integración tecnológica, desarrollo conjunto de proveedores locales y planes de inversión compartida en infraestructura productiva

Se busca que estas alianzas robustezcan las cadenas de suministro y desarrollen iniciativas conjuntas de industrialización para dinamizar el ensamble de vehículos en el país.

A su vez, se permitirá que las empresas autorizadas para el IAMAS puedan ceder parcialmente el beneficio a otras compañías del mismo grupo empresarial, filiales o subsidiarias constituidas en Colombia”, manifiesta el ministerio.

“Diseñamos herramientas para atraer inversión hacia este sector productivo, de tal manera que las ensambladoras de vehículos nacionales, especialmente en las que participen actores extranjeros, impulsen el fortalecimiento del sector autopartista nacional e incrementen el potencial exportador”, dijo la Ministra Diana Morales.