Frustran plan terrorista en el Huila tras recuperar 47 cilindros usados para acciones terroristas

Neiva

En una operación coordinada de inteligencia y maniobras tácticas, tropas de la Novena Brigada del Ejército Nacional lograron impedir un plan terrorista que pretendía afectar la seguridad en el departamento del Huila. Los soldados del Batallón de Alta Montaña N.° 9 ubicaron y recuperaron 47 cilindros que presuntamente serían utilizados para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. Las acciones ofensivas se concentraron en zona rural del municipio de Algeciras, donde grupos residuales venían adelantando actividades delictivas. Este resultado refuerza la capacidad operativa de la Fuerza Pública en la región.

La recuperación de estos elementos se produjo tras la denuncia del hurto de un vehículo de una empresa de distribución de gas en la vereda Las Brisas, ocurrido en abril pasado. Desde entonces, los uniformados iniciaron un seguimiento sistemático para establecer el paradero del automotor y su posible uso con fines criminales. Las labores de vigilancia y control permitieron detectar movimientos sospechosos que llevaron a consolidar la operación. Cada avance fue verificado para garantizar la seguridad de la comunidad y del personal militar.

El Mayor Jhon Jairo Delgado Pantoja, de la Novena Brigada, afirmo que “después de meses de rastreo, los soldados instalaron un punto de observación estratégico en la vereda El Paraíso, donde finalmente hallaron el vehículo cubierto con plástico negro y oculto entre la vegetación. En su interior se encontraban los 47 cilindros que, según información de inteligencia, serían adaptados para ataques contra unidades militares e infraestructura pública. El hallazgo permitió desactivar una amenaza de alto impacto en la región. El trabajo discreto de los uniformados fue fundamental para evitar tragedias”.

En articulación con autoridades judiciales y equipos especializados, se activaron los protocolos de verificación para descartar la presencia de explosivos en los cilindros. Una vez completado el procedimiento, los elementos fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes. Este resultado demuestra el compromiso del Ejército Nacional con la protección de la población huilense y envía un mensaje firme a los grupos armados que intentan desestabilizar el territorio.